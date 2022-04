„Byly to nesnesitelné bolesti. Při chůzi, i jakýkoliv jiný pohyb, nešlo ta muka vydržet. Léta jsem snesl všechno, co anginu pectoris provází. Nitrák jsem si stříkal i čtyřicetkrát denně. Nakonec jsem nemohl už ani sedět, spát,“ řekl Blesk.cz Jaroslav Protiva.

Co bude dál, říkal si. Poté, co měl za sebou operace bypassu v Brně, dokonce dvě, bolesti neustupovaly. „Strach jsem měl, že už nebudu moct být s dcerou Amálkou Elou, byla se mnou doma během celého marodění. Manželka Pavla (44) chodila do práce,“ vzpomínal.

Ženu "sbalil" jako hlídač

Byla to právě jeho žena, která ho přemluvila, aby spolu měli dítě. Pavlu »nabalil« Jaroslav už jako penzista, když si přivydělával jako hlídač v ČSAD. „Chtěla takovou moji kopii. Já se bál, v mém věku, a mým zdravím,“ uvedl.

Jaroslav Protiva (68) podstoupil unikátní léčbu bolesti.

Kardiologové z třinecké a fakultní nemocnice poté nabídli, aby podstoupil jako první na světě zákrok kybernetickým nožem, jediným v Česku. „Tak bál jsem se, ale lékařům jsem věřil. A oprávněně. Už je po bolestech, přišla zásadní změna ve kvalitě života. Můžu se denně radovat s manželkou z krásné dcery, žít tak, jak dřív,“ těší bývalého důlního kombajnéra Dolu Doubrava.

První na světě

Zákrok, jaký podstoupil Jaroslav Protiva, se provádí ambulantně, a vyjde na 80 tisíc. Jedná se o metodu unikátní a novou, proto ji nehradí pojišťovny. Lidí, kterým žádná jiná léčba nezabírá, jako jemu, ročně diagnostikují v Česku okolo pěti set.

Světově unikátní metodu léčby bolesti ischemické choroby srdeční udělal tým kardiologů z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí spolu s týmem onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Odstraňují bolesti ozařováním kybernetickým nožem.

Odstraní bolest

Kybernetickým nožem vyřadí z funkce nervové uzly, zodpovědné za přenos bolesti od srdce. Úleva bývá takřka okamžitá, plný efekt zákroku se u pacienta projeví po několika týdnech až měsících. Léčba pomohla již třem pacientům.

„Vyčerpali jsme všechny dostupné metody, které jsou pro léčbu námahové bolesti srdce dostupné a pracují na principu obnovení průtoku srdečními cévami a podávání/užívání mnoha léků,” sdělil kardiolog Miroslav Hudec z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Rychlost, přesnost, bezpečnost

Nůž umí ozářit s deset až třicetkrát větší přesností než jiné lineární urychlovače. „Místo nervového zauzlení společně s kardiology zaměříme pomocí standardních zobrazovacích metod, které jsou v radiochirurgii běžné. Ve spolupráci s fyziky vypočítáme rozložení dávky záření. Po léčbě dojde prakticky ke zničení tohoto nervového zauzlení a k odstranění potíží,“ popsal postup přednosta Kliniky onkologické FN Ostrava Jakub Cvek.

„Zásadní také je, že pacient nemusí být hospitalizován. Vše trvá asi hodinu a po zákroku odchází pacient domů. Výsledek se projeví takřka okamžitě,“ doplnil.

Co je angina pectoris

Svíravá a silná bolest na hrudi po pouhých pár krocích chůze – taková, která budí člověka ze spánku. Je to jeden ze symptomů ischemické choroby srdeční. Často ztěžuje nemocným život až do té míry, že je zcela vyřadí z běžného života.