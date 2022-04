Moskevský soud dnes poslal na dva měsíce do vyšetřovací vazby ruského občana Maxima Dmitrijenka, který se chystal vstoupit do ukrajinské armády, aby bojoval proti Rusku. Oznámila to dnes ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na nejmenovaný zdroj z bezpečnostních složek. Dodala, že informaci potvrdil soud. Dmitrijenkovi hrozí až 15 let vězení.

„Dmitrijenko se chystal opustit ruské území a vstoupit do jednoho z nacionalistických ukrajinských uskupení. Zadrželi ho pracovníci tajné služby FSB. Soud na něj uvalil vazbu na dva měsíce,“ řekl zmíněný zdroj. Dmitrijenko je podle soudu obviněn z účasti v ozbrojených silách cizího státu s cílem odporujícím ruským zájmům Ruska.