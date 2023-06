Drsná nehoda na Bruntálsku: Motorkář zemřel po srážce s náklaďákem!

Motorkář nepřežil v pátek odpoledne na Bruntálsku nehodu. Při kolizi s nákladním vozem utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Řidič vozu jedoucí za motorkářem ve snaze vyhnout se sjel do příkopu. Další dva lidé utrpěli zranění, jednoho z nich s podezřením na poranění mozku vrtulník přepravil do nemocnice. ČTK to řekli mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková a mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.