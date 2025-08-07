Policejní bavoráky s pošramocenými plechy: Světlomet za 90 tisíc, oprava i přes půl milionu!

Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Autor: Tomáš Belica - 
7. srpna 2025
05:00

Zhruba před třemi lety začala policie fasovat nové dálniční stíhače. Do té doby využívané vozy Škoda Superb nahradila auta mnichovského výrobce, BMW. Jak se dosud osvědčila? Policisté jsou s bavoráky spokojeni, jen ty ceny za jejich opravu!

S cenou přes dva miliony korun za kus policie v roce 2022 začala přebírat první kombíky BMW 540i xDrive Touring, získat jich měla až sedmdesát. Čtyřicet z nich v policejním zbarvení, zbytek v diskrétním civilním provedení pro skrytý dohled. Některé z nich už ale výkon služby odnesly bouračkou. A jak Blesk v registru smluv zjistil, opravy právě levné nebyly.

S dodatkem víc

Tak například: Jihomoravské krajské ředitelství policie poptávalo výměnu poškozeného světlometu. Cena i se servisem? Přes 90 tisíc korun! Větší oprava jiného bavoráku po nehodě měla původně stát 505 tisíc korun, později uzavřený dodatek cenu ještě o 67 tisíc korun navýšil. To Středočechům servis za blíže nespecifikovanou opravu auta po nehodě vyfakturoval přes 594 tisíc korun i s daní. Levněji – na 148 tisíc – vyšla oprava části blatníku, průduchu a světlometu. Blesk se ptal policejního prezidia, jak jsou muži a ženy zákona – i s ohledem na vysoké ceny oprav – s bavoráky spokojeni. Mluvčí David Schön v odpovědi vyčetl nevýhody i výhody, mezi které řadí nižší náklady na opravu kvůli kvalitnějšímu zpracování aut.

Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily? Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily? | Profimedia.cz, archiv Blesku

Péče za 3 miliony

Smlouvu s názvem Opravy osobních vozidel značky BMW speciálních útvarů PP 2025-2026 se společností NC AUTO, s. r. o., zase uzavřelo ministerstvo vnitra. Jejím předmětem bylo poskytovat na vládní bavoráky komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů, a to v hodnotě 1 990 000 Kč bez daně. Později byla smluvní cena o milion korun navýšena. „Důvodem pro změnu závazku jsou okolnosti, které nastaly až po uzavření smluvního vztahu v souvislosti se zvýšenou neočekávanou nehodovostí, vyšším objemem oprav při nižším objemu normohodin daných vyšší hodinovou sazbou, spolu s blížícím se vyčerpáním finančního limitu, který je stanoven na částku 1 990 000 Kč bez DPH,“ zní vysvětlení.

Jak to vidí policie

Výhody:

  • vyšší bezpečnost
  • vzhledem k menší poruchovosti vlivem kvalitnějšího zpracování vozidla menší náklady na budoucí opravy závad
  • předpoklad vyššího počtu ujeté vzdálenosti bez závažných závad
  • zpracování interiéru, které lépe odolává opotřebení s ohledem na způsob užívání a střídání uživatelů
  • vyšší výkon, pružnost při zrychlení
  • lépe zpracované asistenční systémy
  • zpracování zástavby pro účely policie na mnohem lepší úrovni
  • standardní dojezdové pneumatiky RunFlat v případě defektu, snazší odstranění překážky

Nevýhody:

  • menší prostor pro posádku vozidla – prostornost interiéru
  • vlivem zástavby PČR omezený prostor vzadu – sklon zadních sedadel v nevhodném úhlu
  • kvalita sedadel, boční vedení v základní specifikaci

Video  Šílený motorkář se rozplácl na dálnici D1 při útěku před policií  - Policie JMK
Video se připravuje ...

Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?
Policejní stíhače BMW po třech letech v akci. Jak se osvědčily?

Témata:
policieBMWbleskopravaŠkoda SuperbplechPolicejní prezidium České republiky
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Th0r_z_h0r ( 7. srpna 2025 05:36 )

BMW 2 kila za hodinu prace, predpokladam, ze to PCR do garaze na pole davat nemuze. Z mnoha duvodu. Dane, zaruka, vyberove rizeni,... Temhle cenam se muze divit jen ten, kdo jezdi 20 let stsrou hajtrou. Btw a to se pripravte na ceny za oprsvy vami tolik protezovanych elktorvozitek 🤣 tam si mainstream znacky, jako treba KIA, uctuji za hodinu prace 3 kila vs kilo u spalovaku. 😉😉😉 Aneb jak si podrezavat pod sebou vetev 😉😉😉

http­s://au­toser­vispa­vel.cz­/kolik-bere-autoservis-na-hodinu-ceny-pro-bmw-a-na-co-si-dat-pozor

Th0r_z_h0r ( 7. srpna 2025 05:27 )

Predpokladam, ze to maj pojisteny, tak je ty ceny netrapej a je vec pojistovny, kdyz to akceptuje. Jsou to skutecne bezny ceny soucasnych aut. LED svetlo skutecne stoji jako ND 50 k a vic. Matrix kilo. To neni halogen u Fabie 1 za litr. Hodina prace je dnes bezne litr na hodinu u mainstream znacek. Vy nemate nejaky slusny auta, ze to nevite a jezdite nekam do garaze na pole ne? Btw ani v garazi na poli uz dnes nikdo nemaka za tri kila na hodinu.

Tom C. ( 7. srpna 2025 05:18 )

Milion sem - million tam 😃

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud