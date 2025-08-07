Policejní bavoráky s pošramocenými plechy: Světlomet za 90 tisíc, oprava i přes půl milionu!
Zhruba před třemi lety začala policie fasovat nové dálniční stíhače. Do té doby využívané vozy Škoda Superb nahradila auta mnichovského výrobce, BMW. Jak se dosud osvědčila? Policisté jsou s bavoráky spokojeni, jen ty ceny za jejich opravu!
S cenou přes dva miliony korun za kus policie v roce 2022 začala přebírat první kombíky BMW 540i xDrive Touring, získat jich měla až sedmdesát. Čtyřicet z nich v policejním zbarvení, zbytek v diskrétním civilním provedení pro skrytý dohled. Některé z nich už ale výkon služby odnesly bouračkou. A jak Blesk v registru smluv zjistil, opravy právě levné nebyly.
S dodatkem víc
Tak například: Jihomoravské krajské ředitelství policie poptávalo výměnu poškozeného světlometu. Cena i se servisem? Přes 90 tisíc korun! Větší oprava jiného bavoráku po nehodě měla původně stát 505 tisíc korun, později uzavřený dodatek cenu ještě o 67 tisíc korun navýšil. To Středočechům servis za blíže nespecifikovanou opravu auta po nehodě vyfakturoval přes 594 tisíc korun i s daní. Levněji – na 148 tisíc – vyšla oprava části blatníku, průduchu a světlometu. Blesk se ptal policejního prezidia, jak jsou muži a ženy zákona – i s ohledem na vysoké ceny oprav – s bavoráky spokojeni. Mluvčí David Schön v odpovědi vyčetl nevýhody i výhody, mezi které řadí nižší náklady na opravu kvůli kvalitnějšímu zpracování aut.
Péče za 3 miliony
Smlouvu s názvem Opravy osobních vozidel značky BMW speciálních útvarů PP 2025-2026 se společností NC AUTO, s. r. o., zase uzavřelo ministerstvo vnitra. Jejím předmětem bylo poskytovat na vládní bavoráky komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů, a to v hodnotě 1 990 000 Kč bez daně. Později byla smluvní cena o milion korun navýšena. „Důvodem pro změnu závazku jsou okolnosti, které nastaly až po uzavření smluvního vztahu v souvislosti se zvýšenou neočekávanou nehodovostí, vyšším objemem oprav při nižším objemu normohodin daných vyšší hodinovou sazbou, spolu s blížícím se vyčerpáním finančního limitu, který je stanoven na částku 1 990 000 Kč bez DPH,“ zní vysvětlení.
Jak to vidí policie
Výhody:
- vyšší bezpečnost
- vzhledem k menší poruchovosti vlivem kvalitnějšího zpracování vozidla menší náklady na budoucí opravy závad
- předpoklad vyššího počtu ujeté vzdálenosti bez závažných závad
- zpracování interiéru, které lépe odolává opotřebení s ohledem na způsob užívání a střídání uživatelů
- vyšší výkon, pružnost při zrychlení
- lépe zpracované asistenční systémy
- zpracování zástavby pro účely policie na mnohem lepší úrovni
- standardní dojezdové pneumatiky RunFlat v případě defektu, snazší odstranění překážky
Nevýhody:
- menší prostor pro posádku vozidla – prostornost interiéru
- vlivem zástavby PČR omezený prostor vzadu – sklon zadních sedadel v nevhodném úhlu
- kvalita sedadel, boční vedení v základní specifikaci
BMW 2 kila za hodinu prace, predpokladam, ze to PCR do garaze na pole davat nemuze. Z mnoha duvodu. Dane, zaruka, vyberove rizeni,... Temhle cenam se muze divit jen ten, kdo jezdi 20 let stsrou hajtrou. Btw a to se pripravte na ceny za oprsvy vami tolik protezovanych elktorvozitek 🤣 tam si mainstream znacky, jako treba KIA, uctuji za hodinu prace 3 kila vs kilo u spalovaku. 😉😉😉 Aneb jak si podrezavat pod sebou vetev 😉😉😉
https://autoservispavel.cz/kolik-bere-autoservis-na-hodinu-ceny-pro-bmw-a-na-co-si-dat-pozor