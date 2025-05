Šéf dopravky Jiří Zlý rok po úrazu hlavy: Vyhazov od policie! Kvůli zdravotnímu stavu

Zlý nastoupil k policii už v roce 1992, začínal v Moravskoslezském kraji. Dopravní policii šéfoval od roku 2019. Velmi vážná zranění utrpěl údajně na výjezdním zasedání na jižní Moravě. Co se osudný den stalo ale zatím jasné není. Zlý se nyní má zotavovat v sanatoriu. Jak na tom aktuálně ale je, není jasné.

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů říká, že pokud je policista rok mimo službu kvůli zdravotním důvodům, je potřeba jeho stav prověřit. Teď policie potvrdila, že Zlý ve sboru skončil. „Řediteli dopravní policie skončil služební poměr 15. května, kdy mu toto rozhodnutí bylo doručeno,“ potvrdil webu mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. A důvodem byl právě zdravotní stav Zlého. „Podle lékařského posudku dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu služby,“ vysvětlil mluvčí Moravčík.

Případem se kromě úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia zabývají také moravskoslezští policisté. Odbor vnitřní kontroly v závěrech uvedl, že v případě zranění Zlého nebylo shledáno cizí zavinění. Prověřování na severní Moravě stále pokračuje. Potvrzuji, že u Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku je dozorována uváděná věc,“ řekl serveru vedoucí tamějších státních zástupců Miroslav Nogol. Neupřesnil, pro jaké podezření se trestní řízení vede. Kriminalisté ale zatím nikoho nestíhají.

Policie se údajně zabývala i rolí manžela Zlého Marka, na ktrého ukázala bývalá rodina Jiřího. Dcera ředitele dopravní policie totiž měla podat podnět na policii, a tvrdí, že mezi jejím otcem a jeho manželem docházelo k domácímu násilí. Marek Zlý se k celé situaci vyjádřil v rozhovoru pro MF DNES. V něm popírá, že by Zlého napadl: „Byla to nešťastná událost, která mě velmi zasáhla a mrzí. Stala se na policejní akci, i proto probíhá vyšetřování v rámci neposkytnutí první pomoci z řad přítomných policistů, kteří usoudili, že mu možná pomůže, když si půjde lehnout a vyspat se místo toho, aby rozeznali, že má krvácení do mozku.“