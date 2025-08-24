Drahota v českém obchůdku: Perník, sušenky a Kofola za 1700 korun!

Viktor (21) v USA nakoupil v českém obchůdku.
Viktor (21) v USA nakoupil v českém obchůdku.
Český obchůdek Viktor navštívil v New Yorku.
Kouř z Kanady zahalil New York do toxického smogu (8.6.2023)
Prezident Petr Pavel v New Yorku v září 2023
Autor: btk - 
24. srpna 2025
05:00

Dopřát si české dobroty v zahraničí lze dnes poměrně snadno. Ceny v USA ale mnohé překvapí! Jistý Viktor (21) z Brna navštívil jeden z českých obchůdků v New Yorku. Nestačil se divit. Za pár známých »dobrůtek« v přepočtu zaplatil asi 1700 korun!

Krajané žijící v USA nemají k českým potravinám daleko. Například v New Yorku lze najít český obchůdek! Přestože výběr není moc velký, lze v něm najít hned několik ikonických kousků. Cenovka vám ale zřejmě vytře zrak.

Na nákup do zmíněného obchodu vyrazil jistý Viktor S. z Brna, který v USA žije. Za několik sušenek, perník, bonbóny a šest Kofol zaplatil neuvěřitelných 81 dolarů! Jen šestice známého nápoje stála 30 dolarů ( v přepočtu asi 650 korun, pozn. red.). Perník, který lze v Česku koupit za pár korun, stál v USA v přepočtu přes 60 kč.

Celé video se v tuto chvíli šíří na sociálních sítích. Jak okomentoval deník Nový Čas, video vzniklo už minulý rok, autor ovšem příspěvek publikoval až letos v druhé půlce srpna.

Video  Prezidentka potravinářské komory o slevách: Češi už neznají reálné ceny. Před čím varuje?  - Bára Holá
Video se připravuje ...
Viktor (21) v USA nakoupil v českém obchůdku.
Viktor (21) v USA nakoupil v českém obchůdku.
Český obchůdek Viktor navštívil v New Yorku.
Kouř z Kanady zahalil New York do toxického smogu (8.6.2023)
Prezident Petr Pavel v New Yorku v září 2023

Viktor (21) v USA nakoupil v českém obchůdku.
Viktor (21) v USA nakoupil v českém obchůdku.
Český obchůdek Viktor navštívil v New Yorku.
Kouř z Kanady zahalil New York do toxického smogu (8.6.2023)
Prezident Petr Pavel v New Yorku v září 2023

Témata:
nákupperníkBrnoČeskoUSANew YorksušenkaKofola
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud