Drahota v českém obchůdku: Perník, sušenky a Kofola za 1700 korun!
Dopřát si české dobroty v zahraničí lze dnes poměrně snadno. Ceny v USA ale mnohé překvapí! Jistý Viktor (21) z Brna navštívil jeden z českých obchůdků v New Yorku. Nestačil se divit. Za pár známých »dobrůtek« v přepočtu zaplatil asi 1700 korun!
Krajané žijící v USA nemají k českým potravinám daleko. Například v New Yorku lze najít český obchůdek! Přestože výběr není moc velký, lze v něm najít hned několik ikonických kousků. Cenovka vám ale zřejmě vytře zrak.
Na nákup do zmíněného obchodu vyrazil jistý Viktor S. z Brna, který v USA žije. Za několik sušenek, perník, bonbóny a šest Kofol zaplatil neuvěřitelných 81 dolarů! Jen šestice známého nápoje stála 30 dolarů ( v přepočtu asi 650 korun, pozn. red.). Perník, který lze v Česku koupit za pár korun, stál v USA v přepočtu přes 60 kč.
Celé video se v tuto chvíli šíří na sociálních sítích. Jak okomentoval deník Nový Čas, video vzniklo už minulý rok, autor ovšem příspěvek publikoval až letos v druhé půlce srpna.
