České letadlo zmizelo z radaru! Pátračka v Bermudském trojúhelníku
V Bassově průlivu, některými označovaný jako australský Bermudský trojúhelník, zmizelo letadlo české výroby! S malým strojem odletěl Gregory (72) a jeho partnerka Kim (66) na začátku srpna z letiště v Tasmánii. Úřadům se pár zatím nepodařilo lokalizovat.
Obří pátrací akce po zmizelém páru zaměstnává úřady už od 3. srpna. Stroj odstartoval z letiště na severu ostrova, do cílového území ve státě Nový Jižní Wales v Austrálii ale letadlo už nedorazilo.
Jak okomentoval server Pulse Tasmania, pilotem měl být zkušený Gregory Vaughan (72). V letadle s ním cestovala také jeho partnerka Kim (66) a pes.
Krátce po zmizení páru začala obří pátrací akce, do které se zapojilo několik letadel, lodí i vrtulníků. Jelikož úřady dosud nemají ponětí, co se s letadlem stalo, žádné stopy se jim zatím nepodařilo vypátrat. Situaci ztěžovalo také špatné počasí, informovala televize ABC. Pilot ani nevyslal žádné nouzové volání.
Tasmánská policie na svém webu uvedla, že chybějícím letadlem je dvoumístný Bristell S-LSA. Jde o český dolnoplošník, navržený Milanem Bristelou a vyrobený společností BRM Aero. Pátrací akce stále pokračuje.
Bassův průliv patří mezi nejobtížnější námořní cesty vůbec. I kvůli tomu ho někteří nazývají jako australský Bermudský trojúhelník. Od konce 18. století v něm zmizelo už více než 800 lodí! Četná zmizení v oblasti daly dokonce vzniknout tzv. černé skříňce.
