Jasmínka (†10) zemřela při nehodě na čtyřkolce: Řídil její opilý strýc, máma se zhroutila
Vyšetřování tragické nehody čtyřkolky u slovenské obce Dolná Streda odhalilo, jaká obrovská rodinná tragédie se za ní skrývá. Zemřela malá Jasmínka (†10), kterou vezl strýc, bývalý vrcholový sportovec Daniel (42). Stroj si půjčil, chtěl neteři udělat radost. S alkoholem v krvi boural, dítě vypadlo a smrtelně se zranilo. Matka (47) vymodlené holčičky zkolabovala, skončila na psychiatrii.
Strýc s milovanou neteří vyrazil na projížďku ve středu v podvečer. Chtěl dívence dopřát nezapomenutelný prázdninový zážitek. Holčička byla v rodině jediným dítětem, všichni ji měli rádi. „Byla takové sluníčko, všem dělala velkou radost,“ vzpomínali blízcí pro Plus JEDEN DEŇ na Jasmínku.
Vyjížďka na vypůjčeném stroji skončila tragicky. Strýc Daniel, bývalý talentovaný sportovec, který dokonce mířil na olympiádu, nejspíše silný stroj nezvládl a prudce přidal. On i holčička spadli, čtyřkolka se převrátila. Malá Jasmínka se vážně zranila. O její život bojovali záchranáři, vzlétl vrtulník. Děvčátko ale zemřelo.
Policisté v dechu Daniela naměřili přes půl promile alkoholu. „Nebylo to poprvé, ale když řídil opilý, tak to vždy bylo v pohodě,“ sdělil těžko pochopitelnou informaci mužův známý. „Malou miloval, určitě jí nechtěl ublížit,“ hájil řidiče. Další ale přidali, že se Daniel rád předváděl. Sám vyvázl z karambolu bez zranění.
Máma malé Jasmínky, Danielova sestra Petronela (47) se na místě zhroutila. „Byla transportovaná do nemocnice s těžkou stresovou reakcí,“ potvrdili záchranáři. Rodině poskytovali pomoc i členové posttraumatického týmu. Holčička byla doslova vymodlené dítě. Do školy, kam se moc těšila, se už ale nikdy nevrátí.
