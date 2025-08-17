Matka a dcerka (†7) se spolu utopily: S dalšími dětmi se koupaly v řece
K obrovské tragédii došlo v sobotu na slovenské řece Hron. Teprve sedmiletá dívenka se tam i se svou matkou utopila. Žena se koupala se svými třemi dětmi. Dvě z nich vylezly bezpečně na břeh, sedmileté děvčátko se však začalo topit. Matka se ho pokoušela zachránit a sama přitom zmizela pod hladinou. Dívku se bohužel nepodařilo oživit. Tělo matky bylo nalezeno později bez známek života.
Sobotní odpoledne skončilo pro rodinu nejhorším možným způsobem. Horký letní den chtěla matka tří dětí využít ke koupání a vydala se tak s celým potomstvem k řece Hron. Při plavání se však všechno zvrtlo. Dvě z dětí vylezly na břeh, matka s malou dcerkou se začaly topit. Proč k tomu došlo, není zatím zřejmé.
Matka zmizela pod hladinou. Svědci si všimli alespoň dívky a okamžitě ji vytáhli na břeh a začali poskytovat první pomoc. Na místo přivolali záchranáře, ale bohužel ani jim se nepodařilo děvčátko oživit.
Matku hledali policisté podle informací noviny.sk asi hodinu. Jejich snaha byla bohužel taktéž marná, protože našli jen tělo bez známek života. Zbylé dvě děti tragédii přežily. Spolu s dalšími příbuznými čekají na psychologickou pomoc.
Policie nehodlá sdělovat bližší informace, vzhledem k citlivosti případu a nízkému věku oběti.
