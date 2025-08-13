Podivná smrt českého chlapce (†13) v Německu: Policie promluvila!
Němečtí policisté vyšetřují okolnosti záhadného úmrtí třináctiletého Čecha. Jeho tělo objevili v úterý po dvoudenním pátrání. Chlapec, který byl na rodinné dovolené u německého jezera Silbersee, se šel po večeři projít a slehla se po něm zem. Němečtí kriminalisté předpokládají, že šlo o tragickou nehodu.
Informaci v tiskové zprávě ve středu odpoledne uvedlo policejní ředitelství ve Zhořelci (Görlitz). „V současnosti nejsou k dispozici žádné indicie, které by ukazovaly na cizí zavinění, popř. trestný čin. Podle aktuálního stavu vyšetřování by se mohlo jednat o tragickou nehodu. Lze to usuzovat z dosud zajištěných stop,“ napsalo ředitelství. Doplnilo, že si vyšetřovatelé slibují další poznatky od nadcházející pitvy. „Čas a přesné okolnosti úmrtí jsou nadále předmětem policejního vyšetřování,“ dodala saská policie.
Chlapec byl před nálezem dva dny pohřešovaný. V neděli se podle informací Blesku vrátil s rodinou z výletu na kolech, navečeřel se a vydal se na procházku. Od té doby se po něm slehla zem. „Naposledy byl spatřen kolem 19:30 u Silbersee,“ uvedla německá policie.
Pohřešovaného mladíka se policisté nejprve pokoušeli najít podle polohy mobilu. Ten se nejdřív nacházel ve velké vzdálenosti od kempu a následně se vybil. Do pátrací akce se zapojily jednotky psovodů, místní úřady použily i drony a vrtulník s termovizí. Celkem se zúčastnilo přes 100 záchranářů.
Jejich snahy bohužel dopadly tragicky, když jej v úterý odpoledne objevili u kolejí mezi stanicemi Lohsa a Knappenrode. Místo nálezu těla leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel. Úmrtí českého chlapce v Německu potvrdilo v úterý také české ministerstvo zahraničních věcí.„Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat,“ sdělila Aneta Kovářová z oddělení komunikace. Podle německých médií by se mělo jednat o syna českého diplomata. Ministerstvo tuto informaci zatím nepotvrdilo.
dobrá úvaha. proč by se šel s plným břichem projít 10 km od kempu. to je nesmysl. jel pomalu nákladní vlak nebo si sedl na vagón, když stál a pak chtěl seskočit a sletěl. jako malí jsme taky podobné blbli u tratě. bavilo nás dávat na koleje hřebíky a měli jsme z nich krásné "rysováčky". vůbec nám nedošlo, že nás to mohlo zabít, kdyby jeden hřebík odletěl na jednoho z nás. nebyli jsme daleko od kolejí, ale leželi jsme kousek od nich v trávě.