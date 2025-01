Brutální útok nožem v Bavorsku: Šílenec zavraždil batole (†2) a muže, další jsou zranění. Scholz hovoří o terorismu

Kromě dvou mrtvých si útok vyžádal také dva těžce zraněné, jedním z nich je podle německých médií také dítě. „Motiv činu zjišťujeme,“ uvedl mluvčí policie regionu Dolní Franky, ve kterém 70tisícový Aschaffenburg leží. Další nebezpečí obyvatelům města ale podle policistů nehrozí. Na místě kromě podezřelého zadrželi ještě jednu osobu, ukázalo se ale, že šlo o svědka, který je nyní u výslechu.

Podle bulvárního deníku Bild zaútočil Afghánec na skupinu dětí ze školky, která byla v parku Schöntal v centru města na procházce. Podle časopisu Der Spiegel je mrtvým dospělým podle všeho kolemjdoucí, který chtěl útoku na děti zabránit.

Podezřelý, kterého se podařilo zadržet, se nejprve pokusil utéci přes železniční trať. Vlaková doprava v Aschaffenburgu proto musela být načas zastavena. Agentura DPA bez dalších podrobností uvedla, že Afghánec na sebe v minulosti upoutal pozornost kvůli psychickým problémům. Bydlel v ubytovně pro žadatele o azyl v regionu.

Scholz útok označil za teroristický čin

Kancléř Scholz v prohlášení pro tisk uvedl, že se v Aschaffenburgu stal „nepochopitelný teroristický čin“. Vyjádřil zármutek nad oběťmi a soustrast pozůstalým. „Ale to nestačí: Vadí mi, když se u nás každých pár týdnů stávají takové násilné činy. A jsou za nimi pachatelé, kteří k nám přišli, aby tu našli ochranu. Tady není falešně chápaná tolerance vůbec na místě. Úřady musí urychleně vysvětlit, proč atentátník vůbec mohl být ještě v Německu,“ uvedl Scholz. „Už nestačí jen mluvit,“ dodal kancléř.

Bavorský ministr vnitra Herrmann na tiskové konferenci v Aschaffenburgu uvedl, že Afghánec přišel do Německa v listopadu 2022 a později požádal o azyl. Sám ale před časem úřadům sdělil, že by se chtěl dobrovolně vrátit do vlasti. Herrmann dodal, že zatím úřady nemají indicie, že by byl Afghánec radikalizovaným islamistou. Zmínil, že měl muž v minulosti psychické problémy.

Bavorský premiér Söder označil v tiskové zprávě čin za „hrozivý“. „Truchlíme za oběti zbabělého a podlého činu. Truchlíme za malé, nevinné dítě, které bylo smrtelně zraněno. Truchlíme za člověka, který chtěl pomoci a který za svou občanskou odvahu zaplatil vlastním životem,“ uvedl.

Zármutek a soustrast pozůstalým vyjádřil na síti X také ministryně vnitra Nancy Faeserová. „Strašlivý násilný čin v Aschaffenburgu námi hluboce otřásl,“ uvedla. Slíbila, že vyšetřovatelé pozadí činu vyšetří.

Video Policejní pes Fábio našel včas ženu, které šlo o život. - Policie ČR Video se připravuje ...