Strašné záběry z Kladenska: Na auto s lidmi spadla traverza
U Třebíze na Kladensku na silnici I/7 spadla ve středu odpoledne na osobní auto traverza potom, co nákladní vůz zavadil o rozestavěný most.
Dva lidi z osobního auta museli vyprostit hasiči. Řekla to mluvčí policie Michaela Richterová. Mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant řekl, že jeden člověk utrpěl těžké zranění a musel ho do nemocnice přepravit vrtulník. Další člověk se zranil lehce. Silnice byla kvůli nehodě uzavřená.
Havárie se stala kolem 17:00. „Nákladní souprava převážela bagr, zavadila o rozestavěný most, a z něj spadla traverza přímo na projíždějící osobní auto,“ popsala nehodu mluvčí policie. Na místo vyrazily všechny složky záchranného systému.
Jednoho ze dvou lidí vyproštěných z osobního vozu museli podle mluvčího záchranné služby zdravotníci kvůli vážnosti zranění připojit na umělou plicní ventilaci a dopravit do nemocnice letecky. Druhého, který se zranil lehce, odvezla sanitka. Hasiči po vyproštění lidí z auta zajistili ostatní traverzy a narušenou konstrukci. Uvedli to na síti X.
