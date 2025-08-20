Opilý Čech boural v Chorvatsku: Vážně zraněný skončil v nemocnici!

Čech pod vlivem alkoholu naboural v Chorvatsku do sloupu veřejného osvětlení.
Chorvatsko - Rijeka
Pláž Kašjuni v chorvatském Splitu
Autor: jel 
20. srpna 2025
10:15

Dopravní nehoda se stala v pondělí kolem osmé hodiny ráno. Čech pod vlivem alkoholu narazil u vjezdu na dálnici poblíž chorvatského města Slavonski Brod do sloupu veřejného osvětlení. Skončil v nemocnici s vážnými zraněními.

Událost se stala 18. srpna na vjezdu na dálnici A3 u vesnice Gornja Vrba. „Při vjezdu na dálnici řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám a stavu vozovky a v zatáčce ztratil kontrolu nad vozidlem a skončil na trávě, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení,“ uvedli chorvatští policisté.

Dodali, že vyšetřováním bylo zjištěno, že pětačtyřicetiletý Čech měl v krvi 0,65 promile alkoholu a skončil s vážnými zraněními v nemocnici v Slavonském Brodě. Případem se policisté dále zabývají.

Mirek Dušín ( 20. srpna 2025 10:40 )

Dobrý betonový sloup je lepší volba ...

