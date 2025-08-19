Po dálnici D4 se řítila tajemná červená formule: Řidiče hledá policie, hrozí mu pokuta

Policie hledá řidiče formule 1, který se proháněl po dálnici D4.  (Autor: reprofoto YouTube)
Autor: pma, ČTK - 
19. srpna 2025
15:53

Policisté z dálničního oddělení v Mníšku pod Brdy u Prahy se zabývají případem formule, která jela po dálnici D4. Videozáznam s jízdou neschváleného vozidla se objevil v médiích a na sociálních sítích. Policisté budou prověřovat řidiče doprovodných aut, u nichž jsou čitelné registrační značky, a vyhodnotí záznamy z průjezdových kamer. Zároveň žádají řidiče, kteří nelegální jízdu formule viděli a mají záznam z palubní kamery, aby jej poskytli policistům, uvedla v úterý na webu středočeské policie mluvčí Vlasta Suchánková.

Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.

„Součástí prověřování bude zadokumentování přestupkového jednání řidiče formule, například technický stav vozidla, kdy provozoval vozidlo, které nebylo schváleno k jízdě na pozemních komunikacích, dále pojištění odpovědnosti za možnou škodu způsobenou tímto vozidlem, absence dálniční známky a v neposlední řadě rychlá jízda,“ dodala Suchánková.

Závodní auto typu formule jezdilo na D4 už v minulosti. V roce 2019 policie jezdce dopadla, ale nedokázala jej identifikovat, protože měl při jízdě nasazenou přilbu. Přestupkové řízení proto městský úřad zastavil. Řidiči hrozila až desetitisícová pokuta a až roční zákaz řízení. Po řidiči závodního auta na D4 policie pátrala také v roce 2022.

Témata:
formulepoliciePrahaSPZMníšek pod BrdyDálnice D4videokameraFormule 1závodní vůz
Inspektor provozu ( 19. srpna 2025 16:48 )

A kdy už konečně policie začne konat v kauze dozimetr, kde mnoho klíčových svědků za nejasných okolností zemřelo. To nikoho nezajímá? A řeší se takové hovadiny. A kdy už konečně začnou vyšetřovat Fialu, za ty jeho podvůdky na voličích? 😡

evadana ( 19. srpna 2025 16:37 )

Pokuta a auto zabavit.Vzdyt si dělá se všech jen srandu.To se čeká až někoho zabije ??

