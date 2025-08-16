Opilý řidič autobusu z Prahy riskoval životy: S cestujícími ujížděl policii
Cestující jedoucí v pátek večer z Prahy do Jirkova na Chomutovsku zažili opravdu krušné chvilky. Řidič autobusu společnosti Regiojet totiž jel velmi nebezpečným způsobem, překračoval rychlost a usínal za volantem. Neobměkčil ho ani zoufalý křik vyděšených cestujících. Policii se ho podařilo zastavit na dálnici D7, nadýchal skoro tři promile!
Cestující nasedající do pátečního spoje odjíždějícího v devět večer z Prahy do Jirkova si podivného chování řidiče všimli hned při nástupu. „Řidič se už při kontrole jízdenek třásl. Tvrdil, že je jen unavený,“ řekla pro server Idnes.cz cestující Pavlína.
Hned po startu však bylo patrné, že muž je ve stavu daleko horším než únava. Jak vjel na silnici, začal totiž nebezpečně kličkovat. „Najednou najížděl na svodidla, jako by spal. Všichni jsme křičeli, ať zpomalí, a prosili ho, ať zastaví na benzínce. Odmítal,“ dodala Pavlína. Situace se i nadále vyostřovala. Cestující plakali, jiní volali policii a společnost Regiojet, jeden se dožadoval vystoupení. „Nikdy v životě jsem se takhle nebála,“ napsala Pavlína do komentáře pod videem popisující sled událostí.
Na tísňová volání cestujících policisté rychle zareagovali a autobus dostihli. Ten však podle svědků ujížděl rychlostí až 100 km/h a řidič na výzvy zastavit nijak nereagoval. Podle jednoho ze svědků ujížděl více než čtyřicet kilometrů. Bezhlavou jízdu se policistům podařilo ukončit na dálnici D7 nedaleko Panenského Týnce. Při zadržení podle cestujících řidič jen složil hlavu na volant a odmítal se pohnout.
Měření alkoholu se povedlo až na čtvrtý pokus. A výsledek se ukázal jako 2,66 promile alkoholu v krvi. Policie opilého řidiče zadržela a převezla na stanici k dalším úkonům.
Vlastník společnosti Regiojet Radim Jančura řekl, že muži v pondělí firma vypoví smlouvu. „Tohle si řidič nemůže dovolit,“ reagoval na událost Jančura s tím, že bude rád, když třiapadesátiletý muž ponese trestněprávní odpovědnost. Cestující podle jeho slov dostanou jízdné zpět v plné výši. „Věřím, že se to nebude opakovat,“ řekl.
Doplnil, že jde o první podobnou událost za 25 let, co provozuje autobusovou dopravu. „Budeme muset daleko víc zvýšit kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek,“ podotkl Jančura. Řidič pro společnost pracuje od ledna.
U RegioJetu mne už nedokáže překvapit vůbec nic...