Starosta (†67) zemřel před zraky manželky: Zřítil se z patnácti metrů!

Rakouský starosta zemřel po pádu z patnácti metrů při výstupu na ferratu
Rakouský starosta zemřel po pádu z patnácti metrů při výstupu na ferratu
Starosta města Spital am Pyhrn
Via ferrata - Ilustrační foto
Via ferrata - Ilustrační foto
Autor: kjm - 
16. srpna 2025
07:30

V rakouských Alpách zahynul ve středu Ägidius Exenberger, starosta obce Spital am Pyhrn. Nejprve spadl z patnáctimetrové výšky a pak se bezvládně smýkal po kamenitém srázu. K nehodě došlo na ferratě přímo před zraky manželky. Navíc se zřejmě incidentu dalo snadno zabránit, na vině je nejspíš špatně zapnutý postroj.

K tragické nehodě došlo na hoře Däumling. Podle vyšetřovatelů Exenberger ztratil rovnováhu u první ferraty a zřítil se z asi patnáct metrů vysokého srázu. Po dopadu se klouzal dalších zhruba třicet metrů po kamenitém srázu. Jeho žena okamžitě zavolala záchranáře, ti však mohli na místě už jen konstatovat smrt.

Muže z místa kam se zřítil vytáhli pomocí navijáku na helikoptéře. Nejhorší na celé tragédii je, že se nehodě zřejmě dalo snadno předejít. „Podle vyšetřování horské služby za nehodou stálo špatné použití výstroje potřebné k lezení na ferratách,“ řekl deníku Bild policejní mluvčí.

Exenberger stál v čele rakouské obce Spital am Pyhrn od roku 2003. Městečko o zhruba 2200 obyvatelích je z jeho ztráty v šoku. „Ägidius Exenberger byl nejen skvělým a oddaným starostou, ale i člověk s dobrým srdcem, jasnou vizí a pevným potřesením ruky,“ řekl jeho straník Alois Stöger z rakouské Sociálně demokratické strany. „Bolí psát o něm nekrolog, všem jeho příbuzným a blízkým přátelům vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uzavřel.

Video  Na ferratě Kysel ve Slovenském ráji se zasekla kráva a nikdo nedokáže vysvětlit, jak se tam dostala  - Instagram/tatry_official
Video se připravuje ...

Rakouský starosta zemřel po pádu z patnácti metrů při výstupu na ferratu
Rakouský starosta zemřel po pádu z patnácti metrů při výstupu na ferratu
Starosta města Spital am Pyhrn
Via ferrata - Ilustrační foto
Via ferrata - Ilustrační foto

Témata:
smrtpádstarostaRakouskosmrtelný pádAlpynehodaSpital am PyhrnAlois StögerPartido Social Democrata - Partido Popular Democrático
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud