Starosta (†67) zemřel před zraky manželky: Zřítil se z patnácti metrů!
V rakouských Alpách zahynul ve středu Ägidius Exenberger, starosta obce Spital am Pyhrn. Nejprve spadl z patnáctimetrové výšky a pak se bezvládně smýkal po kamenitém srázu. K nehodě došlo na ferratě přímo před zraky manželky. Navíc se zřejmě incidentu dalo snadno zabránit, na vině je nejspíš špatně zapnutý postroj.
K tragické nehodě došlo na hoře Däumling. Podle vyšetřovatelů Exenberger ztratil rovnováhu u první ferraty a zřítil se z asi patnáct metrů vysokého srázu. Po dopadu se klouzal dalších zhruba třicet metrů po kamenitém srázu. Jeho žena okamžitě zavolala záchranáře, ti však mohli na místě už jen konstatovat smrt.
Muže z místa kam se zřítil vytáhli pomocí navijáku na helikoptéře. Nejhorší na celé tragédii je, že se nehodě zřejmě dalo snadno předejít. „Podle vyšetřování horské služby za nehodou stálo špatné použití výstroje potřebné k lezení na ferratách,“ řekl deníku Bild policejní mluvčí.
Exenberger stál v čele rakouské obce Spital am Pyhrn od roku 2003. Městečko o zhruba 2200 obyvatelích je z jeho ztráty v šoku. „Ägidius Exenberger byl nejen skvělým a oddaným starostou, ale i člověk s dobrým srdcem, jasnou vizí a pevným potřesením ruky,“ řekl jeho straník Alois Stöger z rakouské Sociálně demokratické strany. „Bolí psát o něm nekrolog, všem jeho příbuzným a blízkým přátelům vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uzavřel.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.