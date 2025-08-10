Martin (†49) se zřítil při sestupu v Alpách: Dojemná slova dcery Elišky
Martin K. (†49) zahynul při sestupu z Piz Badile v Alpách. Podle rodiny byl na výstup dobře připraven a měl roky zkušeností. Dcera popsala, jaký význam pro něj lezení mělo.
Na vrcholu slavné hory Piz Badile (3 308 m) na hranici Itálie a Švýcarska zakončil svůj poslední výstup český horolezec Martin K.. S kamarádem vystoupali na vrchol v úterý 5. srpna, kde přenocovali. Druhý den dopoledne zahájili sestup severní hranou, která patří k technicky nejnáročnějším v Alpách. Při slaňování se Martin z výšky kolem 2 900 metrů zřítil a dopadl přibližně o 600 metrů níže na ledovec Vadrec dal Cengal. Přivolaní záchranáři mu už nedokázali pomoci.
Podle Adama Bitmana, přítele dcery zesnulého, k pádu pravděpodobně přispělo více okolností. „Co máme zatím informace, tak nestačilo lano, ale musela se stát ještě nějaká chyba,“ uvedl pro CNN Prima NEWS. Zároveň zdůraznil, že Martin byl dobře připraven, měl plnou výbavu a dlouholeté zkušenosti. S kamarádem, který byl při sestupu a pád viděl, se rodina zatím nesetkala, proto nemá k dispozici všechny podrobnosti.
Muž byl oblíbeným členem Akademického klubu alpinistů Praha. Jeho dcera Eliška popsala, že lezení pro otce znamenalo radost i svobodu. „Byl mým učitelem, trenérem a člověkem, ke kterému budu navždy vzhlížet,“ řekla emotivně.
Pizzo Badile je mezi horolezci známý jako prestižní a náročný cíl. Jeho severní stěna patří mezi šest velkých severních stěn Alp a láká zkušené lezce z celého světa.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.