Podezření na falešného lékaře: Policie řeší skandál v Hostomicích
Obyvatelé Hostomic na Teplicku upozornili na podezření, že v místním zdravotním středisku ordinoval medik bez lékařské atestace. Ten tvrdí, že pouze asistoval svému otci, který je lékař. Případem se zabývá policie.
V Hostomicích na Teplicku se rozhořel spor o to, kdo ve skutečnosti ošetřoval pacienty v místním zdravotním středisku. Několik obyvatel upozornilo na to, že v ordinaci místo lékaře působil jeho syn bez lékařské atestace a vystavoval dokumenty, včetně receptů a neschopenek.
Podle starosty Ivana Holaty se ordinace otevřela před dvěma lety, kdy se do města přistěhoval lékař se sestrou a mladým mužem. „Asi jsme naletěli,“ řekl Holata pro CNN Prima NEWS.
V posledních měsících začaly mezi místními kolovat pochybnosti. Někteří pacienti tvrdí, že v ordinaci viděli jen jednoduché vybavení a místo lékaře je vyšetřoval mladík.
František N., jenž se v ordinaci pohyboval, popírá, že by sám léčil pacienty. Uvedl, že studuje medicínu v pátém ročníku v Jerevanu v Arménii a pouze pomáhal otci, například tiskem dokumentů či zasláním receptů. Bez jeho přítomnosti prý nikdy neordinoval. „To, že mám nějakou atestaci a že jsem lékař, jsem nikomu neříkal,“ hájí se.
Podle České lékařské komory ale není možné, aby medik podepisoval recepty či neschopenky a fungoval pod garancí lékaře s atestací. Policie nyní zjišťuje, zda skutečně došlo k porušení zákona. „Na základě zjištěných informací se případem budeme zabývat,“ potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
