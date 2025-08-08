Čecha Zbyňka kvůli drogám dopadli v Egyptě: Hrozí mu poprava zastřelením!
Za vaření pervitinu mu hrozí poprava zastřelením či pověšením. Čecha Zbyňka J. úřady zadržely v Egyptě! V muslimské zemi přitom za výrobu drog hrozí i hrdelní tresty. Tatínek Čecha je v slzách a prosí o pomoc.
O případu zadržení Čecha v Egyptě MZV ČR podle vyjádření ví. „Jsme v kontaktu s právním zástupcem českého občana. Soudní řízení podle našich informací nyní probíhá, proto ho nemůžeme komentovat ani do něj vstupovat,“ uvedla Blesku mluvčí Mariana Wernerová.
Egyptské úřady Zbyňka J. údajně zadržely kvůli výrobě drog. O případu jako první informovala televize CNN Prima News. „V tom jejich kriminále nepřežije, tam je středověk. Koukal jsem, že tam jsou vězni v klecích 300 kilometrů v poušti. (...) Co když ho tam popraví?“ uvedl otec narkomana pro zmíněnou televizi.
Zbyněk byl před svou nezákonnou »kariérou« sportovec, nepil alkohol ani nekouřil. Pak se vše změnilo. Kromě užívání drog za ujíždění policistům skončil na půl roku za mřížemi. Krátce po propuštění měl za vaření pervitinu skončit opět za mřížemi, ale... S přítelkyní a dcerou (5. měs.) utekli do Egypta! Právě v dovolenkovém ráji začala rodina drogy znovu vyrábět.
„(...) Nevím, co mám dělat. Je to moje jediné dítě. Jestli by mi někdo pomohl alespoň nějakou. Nechci, aby byl můj syn mrtvý dříve než já,“ dodal otec.
Na rozhodnutí egyptských soudů se stále čeká. Není ani zřejmé, zda si Čech bude moci trest odpykat v České republice.
No jo, vyrábět a distribuovat drogy se nevyplácí, to jenom u nás jsou soudy tak benevolentní. Těžké zločiny je třeba pořádně trestat. Výrobci a distributoři drog jsou na úrovni vrahů. Vlastně jsou to ještě horší zločinci.