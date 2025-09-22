Petr promluvil o brutálním útoku: Výrostci v Třeboni terorizují místní
Napjatá je situace v jihočeské Třeboni, kde parta náctiletých napadla, zbila a zkopala muže. Petr vyvázl „jen“ potlučený, další napadený ale takové štěstí neměl a skončil ve špitále v kómatu. Soud za to potrestal šestici z početné skupiny, kromě jednoho už dospělého vyfasovali podmínky. Místními incidenty otřásly.
Mladíci z partičky, která se označuje čísly 247, se po incidentech stáhli do ústraní. Ze školy je vozí domů rodiče. Pro CNN Prima NEWS ale promluvila jedna z obětí, Petr. Toho kluci ve městě nad ránem přepadli a zbili.
Nejprve od nich oběť schytala spršku vulgarit. „Po chvíli mi jeden dal pěstí. Potom zaútočili i ostatní, mlátili mě pěstmi, kopali. Přišlo mi, že jim ani tak nešlo o mobil a peněženku, ale vyloženě se chtěli prát,“ popisoval Petr.
Když přesila nebožáka ztloukla, vyzvala ho, aby si kleknul. „My tě dobijem,“ zaznělo od kluků ze skupiny, která se na sociálních sítích označuje čísly 247. Petr nakonec vyvázl potlučený, další napadený ale takové štěstí neměl a skončil s krvácením do mozku v nemocnici.
Místní jsou z brutality útoků otřeseni. „Všichni se ptají, co se stalo, jak je možné, že se to stalo,“ uvedla jedna z místních s tím, že lidem chybí informace. „Nic se nezměnilo, bude se to opakovat, na sto procent,“ dodala další. Mladé útočníky teď vozí ze školy domů rodiče, jejich už plnoletý kamarád půjde do basy.
Na sociálních sítích si ale skupina vyjadřuje navzájem podporu. Brutalita útoků sousedy agresorů překvapila. „My jsme si mysleli, že je to slušný člověk, vždy zdravil,“ uvedl jeden. Připustil ale, že násilná videa a výhrůžky s nožem či zbraní se objevila už dříve. Aktéry brutálních útoků už policisté znají. Opatření přijalo i vedení města, byly posílené hlídky strážníků.
Zmlatit,polamat ruky a zavrit do basy