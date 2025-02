Nejasnosti okolo útočníka (16) z Hradce: Neznali ho ani sousedé

Po tragickém útoku nožem, při němž přišly o život dvě ženy, vyšlo najevo, že podezřelý bydlel v jednom z místních panelových domů. Přesto o něm sousedé nevěděli téměř nic. „My se neznáme vůbec. Polovičku lidí v domě neznáme. Bydlíme tady od začátku, teď se jich tady hodně vystřídalo,“ popsali pro CNN Prima News obyvatelé domu, kde měl útočník žít.

Ve čtvrtek 20. února dopoledne se do jednoho z bytů dostavili policisté k domovní prohlídce. Sousedé zaregistrovali jejich přítomnost, ale podrobnosti neznají. „Policajti jo. A že mu vzali notebook nebo něco,“ uvedla jedna ze sousedek. Policie zatím nezveřejnila, jaké důkazy na místě zajistila.

Psycholog Václav Mertin vidí v případu smutný příklad života bez perspektivy a sociálního kontaktu. „Taková nepříznivá nálada, člověk by řekl otrava životem, bezcílnost. I v tom je kousek prevence, že děti mají mít nějaké cíle. Jestli malé nebo velké, to je úplně jedno, ale musí směřovat do pozitivní budoucnosti. Myslím, že to ten kluk vůbec neměl. Jaká byla jeho perspektiva? Prakticky žádná,“ vysvětlil.

Bezpečnostní expert Martin Hrinko zase upozornil, že podobné útoky se mohou stát běžnou součástí života v Česku. „Po útocích mladistvých v Hradci Králové nebo ve škole v Rudolfově už se nikde v Česku nemůžeme cítit bezpečně,“ řekl odborník. Podle něj existuje vysoká pravděpodobnost, že během několika týdnů se objeví další útočník inspirovaný tímto případem.

Zároveň zdůraznil, že mladá generace není zvyklá zvládat vyhrocené situace a v krizových momentech může reagovat neadekvátně. Dnešní společnost je výrazně jiná než před lety a mladí lidé trávící svůj čas ve virtuálním světě mohou mít problém rozlišit realitu od fikce.

Mladík se k činu přiznal a nyní zůstává ve vazbě. Za dvojnásobnou vraždu mu jako mladistvému hrozí maximálně deset let vězení, což vyvolalo vlnu nevole. Právě nízký trest se stal impulzem pro vznik petice požadující zpřísnění trestů pro mladistvé pachatele, jež posbírala už stovky podpisů.