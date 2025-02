Svědkyně o policistech po masakru v Hradci: Vyskakovali z aut a tahali bouchačky!

I když na místě zasahovaly desítky policistů, pro mnoho zaměstnanců obchodní zóny zůstal útok dlouhou dobu záhadou. Pokladnice z vedlejší drogerie například přiznala, že se o detailech případu dočetla až na internetu. „Po půl deváté jsem přijížděla do práce a v tu chvíli přijížděli policajti, vyskakovali z aut a tahali bouchačky,“ řekla pro Deník.cz Žaneta, zaměstnankyně jednoho z obchodů v prodejní zóně.

„Viděla jsem, že se sem ženou čtyři sanitky, policie a podobně. Říkala jsem si, co se asi stalo a teprve pak jsem se dozvěděla, že to bylo tady vedle,“ popsala pracovnice ochranky sousedního supermarketu. „Když to vidím, tak přemýšlím, že si seženu pepřák a nebo nějaký paralyzér,“ podělila se o své obavy další prodavačka z prodejny s domácími potřebami.

Z útoku je podezřelý mladík (16) z Čech, kterého policie zadržela zhruba deset minut po útoku. Následně ho obvinila z dvojnásobné vraždy a hrozí mu deset let za mřížemi.

Policie pro něj navrhla vazbu, o té však teprve rozhodne soud. Motiv činu policisté stále přesně neurčili.