Útočník (16) v Hradci Králové zavraždil dvě prodavačky: Motivem byla nešťastná láska?!

V jednom z obchodů v Hradci Králové napadl ve čtvrtek ráno šestnáctiletý chlapec nožem dvě prodavačky, oznámila policie. Ženy, jimž bylo 19 a 38 let, utrpěly vážná bodná zranění a přes okamžitou pomoc zemřely. Policie mladíka po činu zadržela a večer obvinila z dvojnásobné vraždy. Bude navržena i vazba. Motiv činu kriminalisté zjišťují. Podle dvou nezávislých zdrojů televize Nova měla být motivem nešťastná láska. Jedna ze zavražděných prodavaček měla být údajně útočníkova známá.

Mladík podle kriminalistů zaútočil ve čtvrtek v obchodu řetězce Action v hradeckém nákupním centru v ulici Akademika Bedrny po 08:30. Jednu ženu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Policista, který byl v obchodě do jedné minuty od útoku, začal dávat ženám první pomoc. Následně se přivolaní zdravotníci snažili ženy asi 40 minut oživit, vícečetným zraněním ale nakonec obě podlehly (†19 a †38).

Útočník byl obviněn z dvojnásobné vraždy

Co mohlo vést teprve šestnáctiletého chlapce k tak chladnokrevnému jednání není zatím přesně známo. Policie motiv činu dál zjišťuje. Teroristickému útoku podle ní nic nenasvědčuje, útočník si podle policistů své oběti podle všeho vybral náhodně, neměl k nim žádný osobní vztah.

Avšak podle dvou nezávislých zdrojů televize Nova měla být motivem nešťastná láska. Jedna ze zavražděných prodavaček měla být údajně útočníkova známá.

„Po zhruba deseti hodinách od útoku krajští kriminalisté obvinili ze spáchání provinění dvojnásobné vraždy 16letého mladíka, jehož motiv není stále zcela zřejmý. Informace, které máme v tuto chvíli k dispozici, nasvědčují však tomu, že výběr obětí byl náhodný a že se jedná o skutek jedince,“ uvedla večer policejní mluvčí Iva Kormošová. Po výslechu obviněného kriminalisté podali také ke státnímu zástupci podnět na uvalení vazby.

Psycholog pro Blesk: Zabíjet není normální

Podle psychologa Jan Laška, vedoucího oddělení psychologie na Katedře pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové, se lidé s agresí už rodí. Následně záleží na celkovém vývoji osobnosti. Dítě na svět nepřichází, aby ubližovalo a zraňovalo. Za většinu agresivního chování mohou dospělí, a to tím, co po nich potomci zdědili nebo jak je vychovali.

„Roli hraje také nápodoba. Je nutné zjistit, zda je jedinec duševně nemocný, zabíjet není normální. Hledáme tedy motivy, zde by to mohl být klidně čin samotný kvůli již zmíněné nápodobě. To, že si nůž pořídil až na místě, mohl naplánovat. Přesný motiv ale odhalí až znalecká zkoumání, nyní mohu jen spekulovat,“ řekl Blesku Lašek.