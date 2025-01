Vražda seniora (†80) na Karlovarsku: Petra měl ubodat o 4 roky mladší Ivan

Záchranáře volali ke zraněnému v úterý pozdě večer do jednoho ze čtyř domů, kde žijí starší občané, kteří nepotřebují pečovatelskou službu. „Ještě jsem nespala. Někdo mi začal bouchat na dveře, a tak jsem se šla podívat, kdo to je. Kukátkem jsem viděla Ivana a otevřela jsem mu. V ruce držel dlouhý nůž. Jen čepel mohla mít 20 centimetrů. Říkal mi, ať rychle zavolám záchranku a policii,“ líčila noční drama sousedka paní Markéta (89).

Pomoc přivolala, Ivan údajně neměl kredit v mobilu, aby vše ohlásil sám. Zdravotníci byli na místě do několika minut.Povolávali jsme koronera,“ popsal mluvčí krajských záchranářů Radek Hes.

Podle sousedů spolu Ivan s Petrem popíjeli velmi často. Ani rozepře nebyly výjimkou. „Byla jsem tam u nich ten večer na pivu. Je mi z toho zle,“ dodala další sousedka. Všichni se v malé komunitě místních seniorů, kterým obec pronajímá své byty, velmi dobře znali. Tykali si. „Často jsme spolu sedávali v létě venku a klábosili,“ vzpomínala paní Markéta.

Petr si údajně často dobíral všechny kolem. Mnohokrát na ně ani nebral ohledy. „Ivan je klidnější, takový pohodář. Vše mu bylo jedno. Zařizoval nám třeba obědy, a to není úplně jednoduché. Myslíme si, že ho Petr musel vyprovokovat a třeba do něj strčil, on ho pak z leknutí bodnul,“ domýšeli hlasitě sousedé.

Případ si převzali krajští kriminalisté. „Podezřelý byl na místě zadržen. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková. Jedná se o první letošní vraždu v Karlovarském kraji.