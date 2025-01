Nezvykle zaplněná byla v pondělí maličká soudní místnost v kuřimské věznici. Kromě několika novinářů tam byla početná výprava pozůstalých po zavražděné spisovatelce Simoně Monyové (†44). Její vrah a manžel Boris Ingr (58) se již popáté snažil o podmínečné zkrácení trestu. K viditelné úlevě pozůstalých, mu to opět nevyšlo. O tom co rodina prožívá, promluvil syn Monyové Dominik (32).

„Pro nás je dnešní výsledek soudu radostný, nicméně v globální věci to nic moc nemění. Příští rok v srpnu mu končí trest a on se dostane tak jako tak na svobodu a nám to maminku nevrátí. Vůbec si přitom nedokážeme zatím představit, že by měl někdy opustit věznici,“ přiznal Dominik.



Nevěříme mu

O Ingrovi, který je mu otčímem, mluvil vždy pouze se zájmenem „On“. „Nevěříme mu, že se napravil, omluva přišla vždy až poté, co mu řekl soud, že by se měl omluvit,“ připomněl syn zavražděné spisovatelky.

Video Video se připravuje ... Syn zavražděné spisovatelky Simony Moneyové Dominik přivítal zamítnutí předčasného propuštění z vězení jejího vraha. Hynek Zdeněk

Nyní má zřejmě půldruhé roku na to, aby se na návrat vraha své mámy na svobodu připravil. „Na jeho propuštění se ale připravit nedá. Čím víc se to blíží, tím víc je to emotivní,“ přiznal syn Dominik, který mluvil za staršího i mladšího bratra.



Máme strach

Zavzpomínal přitom na roky dospívání. „Nedívá se mi na něj lehce. Nějakou část života jsem s ním žil a vím, co způsobil. Víme i to, co dělal předtím a jak se mu to dařilo týrání utajit. Jeho manipulativní věci tam pořád jsou. Musím se přiznat, že máme strach, co bude potom, až se z vězení vrátí,“ dodal.

Bori Ingr (58) si odpykává 15letý trest za surové ubodání své ženy spisovatelky Simony Monyové, ke kterému došlo v srpnu 2011 v brněnských Obřanech. Před tím ji měl roky týrat. Několikrát se pokoušel o podmínečné propuštění, naposledy 27. ledna 2025, soud mu nikdy nevyhověl.