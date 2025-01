V srpnu 2011 zazvonil Boris Ingr (58) u dveří bytu úspěšné spisovatelky, své ženy, Simony Monyové (†44) s tím, že chce uspat společného syna (tehdy 7). Byli v rozvodovém řízení. Monyová se nechala přesvědčit a pustila ho dovnitř. To byla osudová chyba. Následnou hádku nepřežila. Ingr ji chladnokrevně ubodal! Za to si odpykává 15 let vězení a odpykávat si je bude dál. Jeho další žádost o propuštění byla opět zamítnuta.

Borise Ingra přivedli k brněnskému soudu v pondělí kolem půl desáté ráno. Projednávala se jeho další žádost o podmínečné propuštění. Do konce řádného trestu mu zbývá rok. „Jak se zpětně díváte na trestnou činnost, za kterou jste byl odsouzen?“ optala se Ingra soudkyně Lenka Šebestová.

„Je to nevratná věc, je mi to líto. Nikdy už to neudělám,“ uvedl u řízení, které opět rozhodovalo o jeho podmínečném propuštění.

„Vnímáte změnu své osobnosti?“ pokračovala soudkyně. „Myslím, že ano. Vyrovnal jsem si to v sobě. Pravidelně jsem chodil na psychoterapie a byl jsem na bezdrogové zóně.“ Podle jeho slov je jeho dobrou vlastností pracovitost. Momentálně ale nepracuje, prý není práce. Přiznal dluhy ve výši více než sedm milionů. Pozitivní hodnocení mu vystavila věznice: „Chování velmi slušné. Kázeňské problémy neměl, zaměstnán zejména jako telefonní operátor.“

Proč vlastně Ingr podal další žádost o podmínečné propuštění, když naposledy mu byla zamítnuta loni v dubnu? „Původně jsem už novou žádost podávat nechtěl, vždyť mi schází už jen rok, ale pak jsem zjistil, že příbuzní mají ze mě pořád strach, tak jsem se rozhodl požádat o dřívější propuštění. Věřím, že by jim to vyslalo signál, že nejsem nebezpečný,“ řekl soudkyni.

Soudkyně Lenka Šebestová přesto vynesla v 10.45 jasný verdikt: „Žádost odsouzeného se zamítá.“

Šest bodnutí

Boris Ingr, povoláním kameraman, jí dělal ze života peklo, roky jí týral a mámil z ní peníze. Prožívali bouřlivý rozvod, spisovatelka se nechala patrně přesvědčit o jeho dobrých úmyslech a zájem o syna bonboniérou, lahví vína a hezkými řečmi, a pustila ho začátkem srpna 2011 do bytu v brněnských Obřanech.

Náledovala hádka, při které Ingr ženu šestkrát bodl do břicha a hrudi. Pak bodl i sám sebe a následně skočil z okna. Nezpůsobil si vážná zranění, a tak se vrátil a skočil znovu. K vraždě se nikdy nepřiznal. Naopak se snažil soudy přesvědčit, že jednal v sebeobraně.

Volání o pomoc

Podle verdiktu soudu se na ni vrhl s nožem v ruce a zasadil jí šest smrtelných ran, většinou do břicha a do hrudníku. Spisovatelka umírala v bolestech několik minut. Původně pro něj soudce chtěl 18 let vězení, to, že Monyové zavolal záchranku, mu nakonec tři roky ubralo.

Vražda byla šokem, až zpětně se mnozí domnívají, že spisovatelka volání o pomoc vedle despotického manžela projektovala do svých knih. Románů o problémech soužití mezi mužem a ženou napsala na 25. Její volání v nich ale nebylo vyslyšeno v čas…

Strach rodiny

Ingr se několikrát pokoušel o podmínečné propuštění. Každá taková žádost vyvolala v pozůstalých strach. Syn zavražděné spisovatelky Dominik se televizi svěřil, že mají se sourozenci strach. „Čím víc se to blíží, strach a obavy narůstají,“ uvedl s tím, že by pro něj bylo nejlepší, kdyby ho už nemuseli nikdy spatřit. Bojí se ale, že je Ingr po propuštění bude kontaktovat.

Kromě společného syna měla Monyová ještě dva starší chlapce. Nejstarší dnes společně s manželkou vede nakladatelství a dál vydává její knihy.