Vrah spisovatelky Monyové chce na svobodu: Rodina má z propuštění Ingra strach!

Simona Monyová byla jednou z nejúspěšnějších českých spisovatelek a její romány milovaly tisíce žen. V roce 2003 se provdala za svého druhého manžela Borise Ingra, který jí začal ze života dělat peklo.

Podle přátel spisovatelky ji bil, byl velmi žárlivý, tahal z partnerky peníze a jeho násilí eskalovalo. V srpnu 2011 byla Simona s Ingrem již v rozvodovém řízení, když se objevil s lahví vína a bonboniérou u jejích dveří v brněnských Obřanech s tím, že chce uspat jejich syna.

Děti mají strach!

Monyová ho pustila dovnitř, ale pak se strhla hádka. Ingr vzal nůž a ženu šestkrát bodl do břicha a hrudi. Posléze bodl i sám sebe a následně skočil z okna. Nezpůsobil si vážná zranění, a tak se vrátil a skočil znovu. Byl převezen do nemocnice, kde ho uvedli dokonce do umělého spánku. Poté ho policisté vyslechli, obvinili z vraždy a převezli do vazby.

Ingr byl za vraždu odsouzen k 15 letům za mřížemi. Odseděl si zatím 13 let a podle CNN Prima News nyní žádá o podmínečné propuštění. Soud by o tom měl rozhodovat v pondělí.

Syn zavražděné spisovatelky Dominik se televizi svěřil, že mají se sourozenci strach. „Čím víc se to blíží, strach a obavy narůstají,“ uvedl s tím, že by pro něj bylo nejlepší, kdyby ho už nemuseli nikdy spatřit. Bojí se ale, že je Ingr po propuštění bude kontaktovat.