Pracovník Googlu ubil manželku holýma rukama, pak seděl v krvi vedle mrtvoly

Pracovníka Googlu Lirena Chena (27) obvinili z vraždy své manželky, kterou měl údajně minulý týden bezcitně ubít k smrti. Když policisté přijeli na místo činu, byl Chen podle výpovědi pokrytý krví, měl extrémně oteklou ruku a vkleče nepřítomně zíral do prázdna - vedle těla své mrtvé ženy.

Mluvčí společnosti Google Bailey Tomsonová v prohlášení pro deník New York Post uvedla: "Jsme naprosto šokováni a hluboce zarmouceni tím, co se Xuanyi Yu stalo.“ Mladá žena pracovala jako softwarová inženýrka ve společnosti Google, její manžel Chen se na stejné pozici věnoval algoritmům krátkých videích na Youtube. Oba studovali v Číně na univerzitě Tsinghua a na Kalifornské univerzitě v San Diegu.

Tragická vražda se stala 16. ledna v domě na Valley Way v Santa Claře. Policisté k manželům vyrazili kolem jedenácté hodiny dopoledne poté, co obdrželi oznámení od jednoho z Chenových přátel. Ten měl mít o manžele obavy, jelikož se jim nemohl dovolat. Policistům sdělil, že Chena viděl uvnitř domu, kde nehybně klečel, ruce měl v nepřirozené poloze nad hlavou a zíral do prázdna.

Umlátil ji holýma rukama?!

Jakmile policisté vyrazili dveře rodinného domu, Chena nalezli v ložnici, jak klečí u zakrváceného těla své ženy. Jak zmiňuje Daily Mail, Chen měl oteklou a nafialovělou pravou ruku, kterou držel ve strnulém stavu nad hlavou. Na oblečení, nohách i pažích měl krev a na rukou škrábance. Úřad okresního prokurátora uvedl, že policisté našli oběť mrtvou na podlaze. „Žena podlehla na následky těžkého zranění hlavy", dodal.

Šílenec s tváří blázna

Sedmadvacetiletého Chena zatkli a obvinili z vraždy. Jeho obžaloba se ovšem musela odložit, jelikož musel být hospitalizován. Mezi jeden z diskutovaných, ale nepotvrzených důvodů hospitalizace je prodělání tzv. katatonického stavu, který postihuje zejména lidi s hysterií, epilepsií či schizofrenie. Katatonický stav se může objevit i po utrpění velmi těžkého psychického traumatu.