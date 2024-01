Bartoš k problémové aplikaci eDoklady: I přes potíže si ji stáhlo více než sto tisíc lidí

Aplikaci eDoklady si za první víkend stáhlo 130 000 až 150 000 lidí, kteří jsou nyní v různé fázi registrace. Aplikací, do které si nyní lze uložit elektronickou variantu občanského průkazu, lze ode dneška využít pro identifikaci na 33 ústředních úřadech státní správy. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Během víkendu měli někteří zájemci problémy se do aplikace registrovat nebo přihlásit přes Identitu občana.