Šokující záběry pořídila jihomoravská policie z novinky ve vozovém policejním parku, speciálního kamerového vozidla Iveco Daily.

Oběd se mu prodražil

„Muž u volantu s mírnou nadsázkou prostřel a z talíře pohodově poobědval. Jistě chutný oběd dostal po vyřešení přestupku hodně hořkou chuť. Jídlo si prodražil o rovnou tisícovku,“ shrnul celou situaci policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Během šest hodin trvající akce hlídky zkontrolovaly více než stovku vozidel. Policisté zjistili v 83 případech porušení zákona. „Téměř polovina řidičů byla pokutována za nevěnování se řízení, další pak za jízdu v jízdních pruzích, předjíždění či nesprávný způsob jízdy,“ upozornil mluvčí.

Chytili i kamioňáka s 3 promile

Hříšníci na pokutách zaplatili téměř 200 tisíc korun. Za jízdy obědvající kamioňák a jeho přestupek ovšem nemá na jiného cizince (37), který svůj kamion řídil opilý. „Nadýchal závratné skoro tři promile. Nyní se bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekl policista.

