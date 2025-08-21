Noční zásah na táboře v Bílině kvůli zažívacím potížím: Tři děti skončily v nemocnici

Ve čtvrtek krátce po půlnoci vyráželi záchranáři do Autokempu Kyselka v Bílině. Větší množství osob z dětského tábora tam trpělo akutními zažívacími potížemi. Tři děti a jeden dospělý skončili v nemocnici.

Jak Blesku sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník, na místo vyrážely tři výjezdové skupiny a inspektor provozu. „Deset osob bylo postiženo zažívacími problémy, tři děti a jedna dospělá osoba byli převezeni do nemocnice,“ sdělil mluvčí. 

Příčina zažívacích obtíží zatím není jasná. Postižení byli v kempu na dětském táboře či letním soustředění.

