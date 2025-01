Časová osa smrtícího výbuchu v restauraci v Mostě: Tragédie před zavíračkou a noční boj o životy!

6 mrtvých na místě, zároveň ale i náročný boj s požárem restaurace, ve které dle všeho explodovala propanbutanová bomba. Dění v Mostě v noci ze soboty na neděli bylo pořádně dramatické. Kdy byla tragédie oznámena, jak rychle se na místo dostali hasiči či záchranáři a co následovalo poté?

23:17 ... Hasičům byl hlášen požár v ulici Františka Halase a vydali se na místo.

Na místo byly vyslány 4 jednotky hasičů, které na místě byly do 6 minut.

Příjezd hasičů na místo, první pomoc zraněným, začátek hašení.

„Hasiči když dorazili na místo, tak viděli objekt, který byl zasažen požárem v plném rozsahu, z oken šlehaly plameny, na ulici se nacházeli zranění lidé, kteří se dokázali dostat z objektu vlastními silami,“ uvedl pro ČT Petr Pelikus, mluvčí HZS Ústeckého kraje. „Poskytovali jsme první pomoc těm poraněným lidem, kteří byli před objektem, zároveň jsme zahájili samotné hasební práce,“ podotkl mluvčí.

„Celý prostor hořel, velitel zásahu už při příjezdu vyhlašoval 2. stupeň poplachu,“ uvedli hasiči později na brífinku. Byly vytvořeny tři útočné proudy hasičů směrem k hořící budově ze všech stran.

Příjezd prvních výjezdových skupin záchranky.

„My jsme na místě události první výjezdové skupiny měly přibližně za 5 minut od přijetí tísňové výzvy. Na místě události byly první tři výjezdové skupiny z výjezdové skupiny ze základny v Mostě,“ uvedl Patrik Christian Cmorej, mluvčí ZZS Ústeckého kraje. První pomoc poskytovali hasiči, záchranáři od nich pacienty přebírali.

Současně dorazila i Policie ČR, která prováděla evakuace přilehlého bytového domu (10 bytových jednotek) a evakuovali 10 osob. Na místě se nacházelo kolem 20 osob včetně svědků, kteří šli okolo.

Boj s plameny.

„Podle předběžných informací, jedná se tedy o svědectví přímo z místa události, požár skutečně vznikl v přístavku, který sloužil jako jakási zahradní restaurace. Oheň se rozšířil i do prostoru budovy, ale tam se nám jeho šíření podařilo zastavit,“ uvedl mluvčí hasičů. Na místě našli 6 obětí.

Záchrana osoby uvězněné na WC.

„Měli jsme informaci o tom, že se v objektu na toaletě nachází uvězněná osoba,“ popisoval mluvčí hasičů. „Průzkumná skupina hasičů s útočným proudem vyrazila hosta restaurace vyhledat, což se podařilo. Ten člověk byl nalezen v kritickém stavu, ale dokázali jsme ho dostat ven z objektu živého,“ podotkl.

Příjezd posil pro hasiče i záchranáře.

„V první fázi jsme na místě měli 9 jednotek, byly tady samozřejmě cisterny, zasahovali jsme i z výškové techniky,“ uvedl mluvčí hasičů Pelikus. Na místě nakonec zasahovalo 13 jednotek (a celkem 63 hasičů). Na místo postupně dorazilo celkem 10 výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby. S transportem zraněných pomáhala i letecká záchranná služba z Plzně.

00:14 ... Most informuje o požáru restaurace U Kojota.

„Hoří restaurace U Kojota v ulici Františka Halase. Pravděpodobně došlo k výbuchu tlakových lahví v ohřívačích. Na místě zasahují jednotky hasičů. Na místě jsou těžce zranění. Dům v bezprostřední blízkosti restaurace je evakuován. Bližší informace přineseme později,“ uvádím město Most.

Záchranáři na místě uvedli do umělého spánku a na umělou plicní ventilaci napojily kriticky zraněnou osobu.

Poté záchranáři odvezli 5 pacientů do FN na Vinohradech v Praze, jednoho pacienta odvezli do ústeckého traumacentra a 2 pacienty do nemocnice v Mostu.

Po 1:00 ... Hasičům se podařilo dostat požár pod kontrolu.

1:07 ... Záchranáři transportovali posledního pacienta.

„My jsme ukončili z hlediska hromadného postižení osob v 1:07, kdy jsme transportovali posledního pacienta,“ podotkl mluvčí ZZS Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.

1:25 ... Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) potvrzuje výbuch propanbutanové lahve v restauraci.

„V mostecké restauraci Kojot došlo k požáru a výbuchu propanbutanové lahve, který má bohužel tragickou bilanci: 6 mrtvých, další lidé jsou zraněni. Na místě zasahují jednotky Integrovaného záchranného systému, hasiči evakuovali zhruba 30 osob z restaurace a přilehlého bytového domu. Jsem ve spojení jak s šéfem Hasičského záchranného sboru ČR generálem Vlčkem, tak se zástupci Policie,“ uvedl Rakušan na síti X.

1:34 ... Most informuje o smrti 6 lidí.

„Explozi v restauraci U Kojota nepřežilo 6 lidí. Dalších 6 osob je těžce zraněných a 2 osoby středně. Evakuovaní lidé budou po zásahu hasičů vpuštěni zpět do svých domovů,“ uvádí statutární město Most.

Na sítích se šíří videa od mosteckých občanů, kteří byli svědky požáru oblíbené restaurace.

Statik v noci prohlásil přístavek za nestabilní, celý musí být stržen.

4:25 ... Město Most vydává informace o krizové lince.

„Telefonní číslo Krizové linky pro mimořádnou událost ′Požár restaurace U kojota v Mostě′ je +420771509567,“ uvádí Most na svém facebooku.

Policie žádá veřejnost

Policie na síti X uvedla, že ulice kolem restaurace zůstane po dobu vyšetřování uzavřena. „Předběžně - ke vzniku požáru došlo uvnitř provozovny. Mělo dojit k výbuchu. Tímto bychom rádi požádali veřejnost, zejména pak hosty, kteří byli v restauraci před vznikem požáru, ať se ozvou na linku 158,“ uvedla policie.

Dál probíhá vyšetřování případu.

„Vyšetřování bude probíhat, předpokládám, po celý den,“ dodal mluvčí HZS Ústeckého kraje Pelikus.

8:15 ... Tiskovka hasičů a vicepremiéra Víta Rakušana na místě exploze.

Velitel zásahu Zdeněk Bláha novinářům řekl, že šlo o velice náročný zásah. „Samozřejmě z toho důvodu, že už při příjezdu celý prostor restaurace hořel, byl v jednom plameni, na místě i před restaurací byly těžce zraněné osoby a samozřejmě stěžoval to sníh, velký mráz,“ uvedl.

Identifikace obětí

„Jsme na začátku. V současné době je na místě specializovaný tým, který bude identifikovat oběti, které na místě jsou. Takže naší prací je ohledání místa činu,“ uvedl ředitel krajské policie Zbyněk Dvořák.