Dětská hra a zvídavost málem skončila tragicky v pátek odpoledne na dětském táboře. Chlapec našel v lese houbu a rozhodl se ji ochutnat. Zanedlouho se mu udělalo špatně. Naštěstí táborový zdravotník neváhal, chlapci dal černé uhlí a okamžitě volala zdravotníky.
„Ačkoliv pozřel jen menší část, udělalo se mu nevolno a zvracel. Šlo o pestřec obecný,“ uvedla pro novinky.cz mluvčí letecké základny v Líních u Plzně Jolana Číhová. Vrtulník nešťastníka okamžitě převezl na urgentní příjem do plzeňské nemocnice. Případ vyšetřuje i policie.
Pestřec obecný je houba, která se vyskytuje v nejen v lesích, ale i na loukách či zahradách. První příznaky otravy dostavují do jedné až dvou hodin. Postiženého bolí žaludek, zvrací, může mít průjem. Objevují se i bolesti hlavy, rozostřené vidění a špatně se dýchá. Otrava touto houbou je zdravotně nepříjemná, ale není smrtelná.
Spletli si bedlu s muchomůrkou
S těžkou otravou a selhávajícími játry se léčí v pražském IKEMu muže, který společně s manželkou snědl smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou. Mysleli si, že je to bedla.
Houby sbírali po cestě z Německa. U Velkého Meziříčí se řidiči kamionu začalo dělat špatně. „Večer mi bylo hrozně špatně, byl jsem slabý, měl jsem bolesti a závratě,“ řekl muž serveru idnes.cz. Nejprve skončil v nemocnici v Brně, ale stav se nelepšil, převezen byl tak do pražského IKEMu. Zde leží už stabilizovaný, otravu odnesla jeho játra.
