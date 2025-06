Už ho měla plné zuby a společný život s druhem přestala zvládat. Poslední kapkou pak bylo jeho chrápání. Marie Strychová (70) tak vzala kuchyňský nůž a partnera Petra (†71) podřízla jako podsvinče! Krk mu projela nožem zepředu i ze zadu. Mrtvolu zahrabala na zahradě. Odsedí si 12 let.

Hrůzné drama se odehrálo loni v obci Svrčovec na Klatovsku. „Seniorka vzala kuchyňský nůž, vešla do ložnice, kde v tu dobu spal poškozený,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias.

Partnera Petra B. nejdříve bodla nožem dvakrát do břicha a jednou do ruky. Muž vstal, vyšel z domu a tady mu nožem vší silou podřízla krk a to hned dvakrát. „Šlo o hlubokou řeznou ránu vpředu a vzadu na krku. Příčinou smrti byla zástava srdce a velká ztráta krve,“ uvedl Kubias.

Tělo ukryla na zahradě

Vražedkyně pak svou oběť ukryla na zahradě. „Tělo přemístila pod stromy a keře, zahrabala do listí a přikryla tkaninou a nastříhanými větvemi dřevin,“ dodal Kubias. Důvodem vraždy byly dlouhodobé neshody v partnerském soužití. Poslední kapkou pro ženu pak bylo, když slyšela, jak partner chápe. Tím si nebožák podepsal rozsudek smrti.

Vražedkyně se u Krajského soudu v Plzni ke všemu přiznala. „Jsem vinná, ale nechci k tomu mluvit,“ uvedla Strychová.

„Je paranoidní, má tendenci k zášti, empatii má výrazně oslabenou. Poslední kapkou v její frustraci, bylo jeho chrápání, které spustilo její agresivní reakci,“ uvedla znalkyně z oboru psychologie Václava Tylová.

Trest přijala

Za vraždu jí hrozilo 12 až 20 let vězení. Soud jí uložil trest 12 let a odsedět si ho má ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Při ukládání trestu jsme přihlédli k polehčujícím okolnostem., Tím je, že obžalovaná dosud vedla řádný život a přiznala vinu,“ řekl předseda senátu Jan Hostaš.

Vyjádřil se i k žádosti obhajoby, aby ženě soud uložil trest pod spodní hranicí sazby. „To jsme odmítli a to vzhledem ke způsobu usmrcení, podříznutí poškozeného,“ dodal Hostaš.

Strychová verdikt ihned přijala a proti rozsudku se neodvolala, stejně jako státní zástupce. Verdikt soudu je tak pravomocný.

