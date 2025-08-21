Matka Ivana utopila Melánii (†5) s Belou (†2): Hasiči běželi s tělíčky v náručí
V bytovce v bratislavském Ružinově zemřely v úterý 19. srpna dvě malé holčičky, jejichž život podle vyšetřovatelů ukončila vlastní matka. Po tragédii přicházejí svědectví učitelek a sousedů. Na Melánii a Belu vzpomínají jako na veselé a milé děti. Otec skončil v šoku v nemocnici, matka je hospitalizovaná na psychiatrii a případ dál vyšetřuje policie.
Starší Melánie měla příští rok nastoupit do školy pro neslyšící. Učitelky ze školky, kam ji denně vodil její otec, na ni vzpomínají jako na oblíbenou, bystrou a usměvavou holčičku. Malá Bela měla do stejného zařízení nastoupit už na podzim, ale její první den ve školce už nikdy nenastane.
Obyvatelé domu jsou událostí otřeseni. Na hřišti prý vídali sestry téměř denně. Ivanu znali jako usměvavou ženu, která chodila s dětmi za ruce a působila laskavým dojmem. O to nepochopitelnější pro ně je, že právě ona je měla připravit o život.
Když se Michal vrátil z práce a ucítil kouř, začal křičet o pomoc a se sousedy okamžitě volal hasiče. Ti pak uvnitř našli obě holčičky bez známek života. „Byl to hrozný pohled. Hasiči běželi s těmi malými tělíčky do sanitek, každé do jiné. Dělali, co se dalo, ale marně," popsal jeden ze sousedů hrozné chvíle slovenským médiím. Podle místních se z bytu před požárem ozýval křik, ten však nepovažovali za nic neobvyklého, protože jej přičítali sluchovému handicapu rodiny.
Otec skončil v nemocnici v těžkém šoku, zatímco matka byla převezena na psychiatrii. Podle dostupných informací se k činu přiznala a uvedla, že ho plánovala delší dobu kvůli sporům s manželem. Policie však detaily zatím oficiálně nepotvrdila. Byt, kde se hrůza odehrála, je vážně poškozený a dalších pět rodin muselo své domovy dočasně opustit.
Asociace neslyšících Slovenska zajistila tlumočení do znakové řeči, aby usnadnila komunikaci mezi rodinou a zasahujícími složkami. „Vyjadřujeme upřímnou soustrast celé rodině, činu matky nerozumíme, ale takové situace by se neměly opakovat," uvedla asociace na svém Facebooku.
