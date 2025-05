Cyklista na přechodu srazil a zmlátil důchodce (†81): Senior po pár dnech zemřel!

Naprostá bezohlednost a brutalita — tak by šlo popsat jednání hledaného cyklisty v Nitře. „Do přechodu vstupoval dotyčný pán, se kterým došlo ke kolizi ve formě mírného otření,“ uvedl pro TV JOJ jeden ze svědků nehody ve Štúrové ulici. Poté, co muž celý přechod přejel, položil kolo na zem a rozzuřeně se rozeběhl směrem k seniorovi.

„Následně ten cyklista do pána agresivně strčil, ten spadl dozadu a zůstal ležet mezi přechodem a silnicí. Křičel, jestli je opilý, začal si vymýšlet, že on mu vystrčil loket,“ popsal okolnosti incidentu dále svědek, který napadenému spolu s manželkou po celou dobu pomáhal. Senior byl prý podle všeho zmatený a nerozuměl tomu, co má cyklista za problém.

Chvíli to vypadalo, že bude klid, ale cyklista se o pár sekund později vrátil. „Myslel jsem, že se mu jde omluvit, ale znovu byl agresivní, tak jsem se postavil mezi ně. Protože jsem nevěděl, jestli mám pánovi pomáhat ho zvedat, nebo ho bránit.“ Pachatel důchodce fyzicky napadl a pak z místa ujel, jako by se nic nestalo.

Pán v pokročilém věku byl převezen do nemocnice, kde několik dní bojoval o život. Podstoupil i operaci, ani ta ho ale nezachránila. „Stěžoval si na bolesti nohy, viděl jsem, že ji má vytočenou,“ uzavřel svědek.

Policie po pachateli momentálně pátrá. Naštěstí má k dispozici záznamy z městských kamer. „Policie v Nitře zahájila v dané věci trestní stíhání pro přečin ublížení na zdraví, ve spojení s přečinem výtržnictví,“ informovala o průběhu vyšetřování Viktória Borloková, mluvčí Krajského ředitelství PZ v Nitře.