Důchodkyně (73) otrávila 3 kamarádky: Po pouhých 2 letech v base je Terézie opět na svobodě

Slovenský Nejvyšší soud ji nejprve na dlouhá léta do basy poslal, teď ale senát té samé instance vyslyšel dovolání Terézie a rozhodl o jejím propuštění. „Dovolací soud zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, tomu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl,“ uvedla podle serveru noviny.sk mluvčí soudu Alexandra Važanová.

Opět na svobodě

Rozhodovalo se v seniorčině nepřítomnosti, ta po verdiktu během dvou hodin opustila brány nitranské věznice. Venku se posadila na pytel s věcmi a čekala na odvoz.

„Těším se domů, děkuji,“ pronesla tiše. Jinak moc sdílná nebyla. „Já se do té situace dostala tak, no, to by bylo na delší povídání,“ řekla jen. Pak nastoupila do auta k manželovi a odjeli domů. Důchodkyně ještě nemá vyhráno, její případ se bude projednávat znovu.

Místo splátky jed

Tragický příběh vygradoval před deseti lety, kdy už se seniorka zadlužila tak, že nezvládala splácet. Aby svým třem kamarádkám nemusela vracet v přepočtu tři miliony korun, rozhodla se k zoufalému činu.

Při setkání kvůli splácení ženám do pití přidala jed, atropin. Skončily v nemocnici, ve zbytku kávy expertíza odhalila jed. Travička skončila za mřížemi, tvrdila ale, že se jedná o komplot.

Oběť: 25 let stačí

Žalobce pro důchodkyni požadoval za pokus o trojnásobnou vraždu a podvody doživotí. Vyfasovala „jen“ 25 let. Když soud skončil, jedna z obětí uvedla, že si mohla konečně oddechnout.

„Vzhledem k jejímu věku to považuji za dostačující,“ vyjádřila se k výši trestu pro v té době už bývalou kamarádku Terézii. Nyní začne vše nanovo.