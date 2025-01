Podcast: Krajčová s Moncoľem brutálně ubodali manželé Petra a Hanu v mobilheimu, vraždili kvůli penězům

Manželé Petr a Hana měli své trvalé bydliště v Záhoří v jižních Čechách, přesto většinu času trávili v osadě Pazderny na Písecku v mobilheimu (mobilním domě, pozn. redakce). Tam je 8. ledna 2018 navštívila Slovenka Michaela Krajčová a její známý krajan Ján Moncoľ.

Manželé znali ženu už z minulosti. Krajčová totiž dříve tvořila pár s jedním ze synů Hany. Když se ale po nějaké době rozešli, nabídli Slovence manželé, zda nechce pracovat ve firmě s elektrem a Krajčová souhlasila. Dokonce u manželů začala na chvíli žít. Zatímco Hana s Petrem Slovenku měli rádi a brali ji téměř jako vlastní dceru, zbytek rodiny k drobné brunetce takové sympatie nechoval.

20 bodných ran

Když tedy osudného dne přišla do mobilheimu Krajčová v doprovodu Moncoľa, neměli manželé zprvu žádné podezření, co má dvojice skutečně za lubem. Mezi oběma dvojicemi vypukla hádka, po které Moncoľ a Krajčová starší pár ubodali. Oba manželé měli na tělech přes 20 bodných ran a podle pozdějšího ohledání těla bylo zjištěno, že rány byly vedené tak, že pachatel byl zároveň před obětí i za obětí. Některé rány byly zasazeny i vleže na zemi zezadu. Brzy bylo jasné, že manželé musel zavraždit víc než jeden pachatel.

Po brutální vraždě Krajčová s Moncoľem ukradli Haně z kabelky osobní věci a klíče od jejich trvalého bydliště v Záhoří. Dvojice věděla, že mají manželé v bytě trezor. Z toho Slováci ukradli více než 400 tisíc korun v hotovosti a vypůjčeným autem odjeli na Slovensko. Tam si peníze směnili na eura a pokračovali přes Maďarsko až do Rumunska. 18. ledna 2018 ale Krajčovou a Moncoľa dopadla zásahová jednotka a o necelý měsíc později dvojici eskortovala do Česka.

Vrazi dostali výjimečné tresty

Moncoľ následně během výslechů přišel s naprosto bizarní verzí celé události. Krajčová si podle něj jela k manželům pro peníze, které jí dlužili a nožem je napadl pan Petr. Slovák se prý jen snažil Krajčovou chránit. Navíc Moncoľ tvrdil, že chtěl Petr ženu znásilnit a slíbil jí za to dokonce odškodné.

1. srpna roku 2019 vynesl Krajský soud v Českých Budějovicích verdiktr. Ján Moncoľ byl za vraždu manželů odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody ve výměře 27 let ve vězení se zvýšenou ostrahou. Michaela Krajčová byla odsouzena k výjimečnému trestu 28 let, taktéž ve vězení se zvýšenou ostrahou. Jejich tresty následně pravomocně potvrdil i pražský vrchní soud, který tak zamítl jejich odvolání. „O tom, že se jedná o naprostou neúctu k lidskému životu, naprosto amorální chování a ze strany obžalované Krajčové o obrovský nevděk, nemá cenu dál polemizovat,“ uvedl tehdy předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Slovenka si podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ten jí ale definitivně potvrdil výjimečný trest 28 let.

Další informace ohledně případu brutální vraždy manželů Petra a Hany se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, kterým provází moderátorky Tereza a Petra. 22. ledna také startuje jejich podcastová tour Insta Crime Podcast LIVE: Kauza Kuřim, kdy postupně navštíví Liberec, Brno, Plzeň, Pardubice a Prahu.