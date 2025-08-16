Hrůza kousek od rodinných domů: Medvěd napadl pejskaře!
Pejskaře (28) ze slovenské obce Hybe v úterý napadl divoký medvěd hnědý. K útoku došlo jen pár desítek metrů od rodinných domů, hned u fotbalového hřiště. Děsivé setkání mladý muž přežil, vyvázl se škrábanci po celém těle a hlubokým kousancem na zádech. Zachránili ho trénující fotbalisté.
Muž měl i navzdory ošklivému útoku velké štěstí. Medvěd ho napadl okolo půl sedmé večer při venčení psa. Poškrábal ho a navíc se mu zakousl do zad, čímž mu způsobil hlubokou ránu. Ve svém běsnění medvěd nadále nepokračoval a nebohého muže nechal být. K útoku došlo asi 150 metrů od fotbalového hřiště, zraněný muž se tak dovlekl k trénujícím fotbalistům a ti mu zavolali pomoc.
Záchranáři muže transportovali do nemocnice a po ošetření ho propustili do domácího léčení. Starosta obyvatele obce v rozhlase vyzval, aby se místu útoku vyhýbali a později dorazil do Hybe i zásahový tým. „Zkoušeli jsme tu medvědici vyplašit. Do dvou hodin ráno jsme to tu procházeli se zásahovým týmem a vojáky,“ řekl pro Noviny.sk myslivec Ján Pivko.
Nejedná se prý o první podobný incident. „Před asi dvěma týdny tu nedaleko měli konflikt s medvědem houbaři. Asi šlo o to samé zvíře,“ dodal Pivko. Místní myslivci sice mají povolení k odstřelu problémových medvědů, zatím ho ale nevyužili. To se však zřejmě změní po tomto posledním útoku.
