V lese na Vsetínsku pobíhá medvěd: Důrazné varování houbařům
V lese u Valašské Polanky na Vsetínsku spatřili medvěda! O výskytu šelmy informovala sama obec, vydala také důrazné varování. Na pozoru by se měli mít hlavně houbaři.
Pohyb medvěda obec zaznamenala ve čtvrtek v lesích za Parhůnek a Veřečném. Ačkoliv je »návštěva« medvěda v oblasti zcela výjimečná, proti případným komplikacím v přírodě obec důrazně varovala preventivním vyjádřením.
„Doporučujeme všem návštěvníkům lesa, zejména houbařům, aby se vyhýbali hustým porostům, chodili raději ve skupinkách a dělali hluk,“ napsali zástupci obce Valašská Polanka na oficiálním webu. Medvěd je totiž plaché zvíře, které hlučné prostředí vyplaší.
Nejde přitom o první případ, co ve Zlínském kraji letos zahlédli medvěda. Fotopast na konci května šelmu zachytila i u Luhačovic, v první půli května spatřil medvěda také muž v okrajové části Zlína.
