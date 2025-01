Čtyřnásobná vražda z Loučky na Vsetínsku zůstane bez viníka: Muž byl podle soudu v době činu nepříčetný!

„Po provedení rozsáhlých vyšetřovacích úkonů a znaleckých posudků, zejména z oboru zdravotnictví, státní zástupkyně rozhodla, že se trestní stíhání obviněného zastavuje, neboť nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný,“ sdělilo televizi krajské státní zastupitelství. Podle CNN Prima News je muž v psychiatrické léčebně. Kdy a zda vůbec by se mohl dostat na svobodu, není jasné, uvedla televize.

„Je to škaredé rozhodnutí, já si myslím, že když spáchal takový bordel, měl být zavřený do smrti,“ řekl jeden z místních obyvatel. „Veřejnost to vnímá hodně nespravedlivě, protože za takový čin by člověk čekal úplně jiný rozsudek,“ popsal starosta Jaromír Kořistka.

Dům na okraji obce explodoval 24. dubna 2022 brzy ráno. Podle zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2022 muž obviněný ze čtyřnásobné vraždy v Loučce nechal svou manželku a tři děti po útoku nožem vykrvácet. „Nejprve dětem podal nezjištěné množství alkoholu a následně za použití nože jim i manželce způsobil zranění neslučitelná se životem,“ uvádí zpráva.

Poté muž děti očistil, oblékl a odnesl je na matraci vedle matky. Těla přikryl a pokrývku polil benzínem. Pak sám sebe poranil nožem na krku a způsobil v domě výbuch s požárem celého domu. Muž při explozi domu a následném požáru utrpěl vážná zranění.