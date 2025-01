Šílený útok 13letého žáka v Rudolfově: Chtěl střílet „čezetou“ ze staré policejní výbavy!

Žák sedmé třídy měl vzít pistoli doma dědovi. Zbraň byla střelbyschopná, ale k tomu naštěstí kvůli neodborné manipulaci nedošlo. Zřejmě ji nenatáhl, nebo se v ní vzpříčil náboj, když ji natahoval. „ČZ 50 se vyráběla od roku 1950. Ještě před revolucí byla ve výzbroji policie. Byla dost poruchová, měla malou spolehlivost a výdrž. Špatně se držela i natahovala. Šlo to ztuha,“ popsal Blesku specialista na zbraně.

Když s ní žák při hodině matematiky vešel do třídy a mířil na spolužáky, předpokládala prý učitelka, že má v ruce takzvanou kuličkovou pistoli. ČT popsala, jak se snažila odvést jeho pozornost od dětí. „Soustředila jsem se na zbraň, šla jsem proti němu, aby mi ji dal. Než jsem k němu došla, tak to cvaklo. Výstřel nevyšel,“ uvedla. Pedagožka s pětatřicetiletou praxí jednala v mimořádně vypjaté situaci duchapřítomně a s velkou rozvahou. Střelce nakonec i odzbrojila.

„Mluvila jsem na něj mírně, v klidu a při tom se s ním přetahovala o zbraň. To na mě neustále mířil a cvaklo to ještě jednou. Zase nic nevyšlo. A pak jsem se s ním přetahovala o tu zbraň, až se to vlastně podařilo. Díky tomu, že jsem ho natlačila do kouta, tak se uvolnily dveře a děti mohly vyběhnout ze třídy. Byly samozřejmě v šoku. Nějak jsem dokázala zachovat chladnou hlavu, mluvit na něj v klidu, postupovat tak nějak umírněně, neřvat na něj. Takže to nějak dobře dopadlo, což je hlavní,“ popsala. Za statečnost se jí dostalo poděkování od vedení školy i některých rodičů. Statečná kantorka, která si nepřála zveřejnit jméno, už druhý den zase vyučovala.

Skončil v pasťáku

Kluka soud poslal do diagnostického ústavu. Policie případ nadále šetří. „Mohu pouze potvrdit, že chlapec střelnou zbraň odcizil jednomu z příbuzných. Pravděpodobným motivem tohoto činu byly problematické vztahy ve třídě se spolužáky,“ uvedla policistka Štěpánka Schwarzová. S sebou měl navíc sekeru a nůž. Útočící žák měl podle CNN Prima News už v minulosti vyhrožovat spolužákovi zastřelením. A kamarádům prý vyhrožoval zabitím, pokud by jeho úmysl vyzradili.

Návrh na vyznamenání dá jihočeský hejtman

Martin Kuba (ODS) navrhne prezidentu republiky, aby učitelka obdržela státní vyznamenání. Je přesvědčený o tom, že pokud by měl střelec možnost se zbraní dál manipulovat, neobešel by se incident bez obětí na životech. „Reakcí prokázala obrovskou statečnost. Hodlám iniciovat její ocenění i v rámci Jihočeského kraje,“ potvrdil Blesku Martin Kuba. Dárek chystá také vedení Rudolfova.