Žák v Rudolfově ohrožoval kantorku zbraní: První slova učitelky

Žák chtěl na učitelku vystřelit, což se mu nepodařilo. Učitelka pak útočníka sama zneškodnila a následně jej zadrželi přivolaní policisté. Kromě střelné zbraně u něj nalezli ještě nůž a sekeru.

„Stále probíhají výslechy, stopy zajištěné ve škole vyhodnocují kriminalisté a také zkoumají zajištěnou výpočetní techniku,“ uvedla mluvčí. Dodala, že žák ve třídě zbraní ohrožoval i spolužáky. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Expertíza má ještě potvrdit, zda nešlo pouze o repliku zbraně. Ale z dostupných informací vyplývá, že zbraň byla funkční a žák z ní nevystřelil jen kvůli tomu, že s ní neuměl manipulovat. „Policisté chlapce předali do (diagnostického) ústavu v úterý dopoledne. S ohledem na jeho věk není možné k případu sdělit více podrobností,“ řekla Schwarzová.

Učitelka se domnívala, že žák má u sebe pouze kuličkovou pistoli. Že šlo o skutečnou zbraň, se dozvěděla až od policie, uvedla v úterý Česká televize (ČT). Podle pedagožky chlapec nejprve mířil směrem do třídy. Vyšla proto proti němu, aby mu pistoli vzala. „Než jsem k němu došla, tak to cvaklo jednou. Výstřel nevyšel,“ řekla ČT. „Pak se mi ho nějak podařilo tlačit do kouta. To na mě neustále mířil a cvaklo to ještě podruhé. Zase nic nevyšlo. Tam jsem se s ním pak o tu zbraň přetahovala, díky čemuž se uvolnily dveře a děti v šoku mohly vyběhnout ze třídy,“ popisovala dál stejně chladnokrevně, jako v pondělí zasáhla. „Nějak se mi podařilo mluvit na něj v klidu, postupovat umírněně, neřvat. Takže to dobře dopadlo, což je hlavní,“ řekla už znovu na chodbě školy. Tam se vrátila bez jakéhokoli mimořádného volna. „Musíme se nějak oklepat a jít dál,“ uzavřela.

Ředitel školy Ivo Schuster v úterý řekl, že i přes pondělní událost škola pokračuje ve výuce. Více se k situaci nechtěl vyjadřovat. Dodal, že událost nebude komentovat ani nikdo ze zaměstnanců školy. ČT řekl, že žáci ze třídy, kde chtěl chlapec vystřelit, utekli do učebny za rohem, kde o incidentu informovali učitele. Ten také zavolal policii.

Podobně zasahovala jihočeská policie před dvěma lety, když zadržela studenta českokrumlovské střední školy. Byl podezřelý z toho, že vyhrožoval nožem spolužačkám. V posledních 20 letech se na českých školách útočilo nožem desetkrát, loni jedna z žákyň zaútočila nožem na své spolužáky na základní škole v Domažlicích. Slovenská policie od minulého týdne vyšetřuje tragédii na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi, při níž zahynuli dva lidé. Nožem je zřejmě zabil osmnáctiletý student, jehož kriminalisté obvinili z vraždy.