Silvestrovská dopravní nehoda: Policejní pes Miky vyčmuchal opilého řidiče.

Během silvestrovské noci došlo v Dolní Chrastavě k dopravní nehodě, po které viník se spolujezdcem utekl. Policisté do pátrání nasadili služebního psa Mikyho. Tomu se podařilo opilého řidiče vyčmuchat.

K nehodě došlo během silvestrovské noci. Sedmadvacetiletý řidič nezvládl řízení a narazil do protijedoucího vozidla. „V pravotočivé zatáčce se nedržel při pravém okraji komunikace a jel téměř středem, což vedlo ke střetu s protijedoucím vozidlem. To bylo přetočeno kolem své osy,“ uvedla tisková mluvčí Klára Jeníčková.

Místo činu řidič opustil spolu se spolujezdcem, aniž by poskytl pomoc nebo kontaktoval policii. Do akce byl proto povolán policejní psovod se služebním psem Mikym. „Ten svým čenichem vedl svého parťáka od vozidla k odhozené lahvi piva nedaleko místa nehody, poté přes louku, která se stáčela přes silnici dále do místní obce,“ dodala Jeníčková.

Trénovaný hrdina dovedl policisty až k řidiči. Strážníci posléze zjistili, že muž řídil pod vlivem alkoholu, nadýchal 1,55 promile. Tvrdil, že pil až potom, co prchl z místa nehody.