Česko trápí vzrůstající agresivita školáků: Chmurná slova psychologa

Česká republika podle Goetze v tomto směru ještě není srovnatelná s jinými státy především ze západního světa, které řeší problémy s dětskými gangy. Podobná situace ale může nastat i v Česku.

„Ptejme se, jak jsme na to připraveni a co děláme, počínaje primární prevencí po rozvoj odborných služeb zaměřených na dětské duševní zdraví. Ve společnosti se obecně zvyšuje tolerance k násilí, dále se na denní bázi setkáváme s informacemi o násilných činech spojených s válkou a terorismem. V neposlední řadě jsou případy násilného chování typu tohoto případu široce medializovány, což může působit návodně,“ uvedl Goetz.

Školák se zbraní

Třináctiletý žák přišel v pondělí v základní škole v Rudolfově do své třídy se zbraní a začal s ní nejprve mířit na spolužáky. Pak chtěl vystřelit na učitelku, což se mu nepodařilo. Učitelka útočníka sama zneškodnila a následně jej zadrželi přivolaní policisté. Kromě střelné zbraně u něj nalezli ještě nůž a sekeru.

„Takový čin je výsledkem kaskády aktivit a situací, které lze ovlivňovat. Jak stát podporuje rodiny, aby měly děti ze všech sociálních vrstev možnost trávit čas a rozvíjet týmovost, zdravé soupeření, zvládání frustrace, osobní odpovědnosti a odolnost v zájmových a sportovních kroužcích, ve školních sportovních týmech, uměleckých sborech, skautu a podobně?“ dodal Goetz.

Co s agresivními dětmi?

Podle policie přibývá násilí u dětí. Pokud ho obrátí proti vnějšku, bývají jako jedni z prvních na ráně učitelé. Otázkou ale je, co s agresivními dětmi. „Nemáme nástroje, co s nimi dělat. Já si nemyslím, že bychom je měli někam zavírat nebo je nějak exemplárně trestat, ale my se jim nijak nevěnujeme. A to je takové podhoubí, když kluk, deváťák, ale je v sedmé třídě, se postaví proti řediteli a řekne mu, ty zku*vysynu, a my nic,“ řekl pro TN.cz psycholog Karel Humhal.

Dodal, že pokud se něco stane, zvedne se vlna, jak je to hrozné, za chvíli ale vše zas utichne. „Rodiče hrají roli, společnost hraje roli, ale my proti tomu nic neděláme. Škola by mohla. To bychom se museli rozhodnout, že chceme, aby se škola těmto věcem, ne prevenci střílení, ale slušnému chování, osobnostně sociálnímu rozvoji a kultivaci mravnosti, věnovala víc,“ popsal Humhal.

Pokus o vraždu

V případu žáka rudolfovské základní školy soud v úterý navrhl, aby byl umístěn do diagnostického ústavu. Policie případ vyšetřuje pro podezření z pokusu o vraždu. Chlapci za něj podle trestního zákoníku nehrozí postih, protože je mladší 15 let. Motivem činu žáka byly podle policie pravděpodobně problematické vztahy se spolužáky.

„Pokud se komplexní řešení dětského duševního zdraví nestane jako celek vládní prioritou včetně dedikování adekvátních finančních prostředků na jeho stabilizaci, tak nás v budoucnu čeká mnohem více nešťastných událostí. Dětské duševní zdraví je pod skutečným tlakem, a mysleme také na to, že vychováváme budoucí rodiče,“ řekl ředitel dětské psychiatrické nemocnice.