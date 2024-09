Hoch (14) střílel na střední škole: Pušku mu koupil jeho otec

„Tato obvinění vycházejí z toho, že Gray svému synovi umožnil vlastnit zbraň,“ uvedl na tiskové konferenci Chris Hosey, šéf Úřadu pro vyšetřování státu Georgia (GBI). „Jeho obvinění jsou přímo spojena s jednáním jeho syna,“ dodal.

Při středeční střelbě v areálu školy Apalachee High School ve městě Winder na severovýchodě státu Georgia zemřeli dva studenti a dva učitelé, dalších devět lidí utrpělo zranění. Ti se podle dnešního prohlášení úřadů plně zotaví.

Policie při masivním zásahu zadržela pravděpodobného pachatele, který byl obviněn ze zabití čtyř lidí útočnou puškou na chodbě školy.

Gray tento týden vyšetřovatelům sdělil, že zbraň použitou při střelbě koupil svému synovi v prosinci 2023, uvedla stanice CNN s odkazem na své zdroje. Jeden z nich řekl, že útočnou pušku koupil Gray jako vánoční dárek v obchodě se zbraněmi. Znamenalo by to, že zbraň jeho syn dostal několik měsíců poté, co úřady začaly podezřelého a jeho rodinu prošetřovat kvůli hrozbě zveřejněné na internetu.

Mladíka úřad šerifa vyslýchal loni v květnu kvůli výhrůžce na sociální síti Discord, která podle policie hovořila o střelbě na střední škole. Účet byl podle úřadu spojen s e-mailovou adresou patřící zmíněnému mladíkovi. Ten však popřel, že by vzkaz napsal a řekl, že by to neudělal „ani z legrace“.

„Udělali jsme vše, co bylo tehdy v našich možnostech,“ řekla AP šerifka okresu Jackson Janis Magnumová, podle níž indicie pro zadržení nebo sledování mladíka nebyly dostatečné.

Americké školy bývají dějištěm hromadné střelby i několikrát za rok. Stejně jako nyní i ostatní tragédie zpravidla vyvolají diskusi o zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní, mocná lobby majitelů těchto zbraní však zásadnější změny blokuje.

Patrně nejtragičtějším případem byla střelba na Virginském polytechnickém institutu, kde v dubnu 2007 přišlo o život 32 lidí a dalších 25 bylo zraněno.