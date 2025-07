Doživotí za čtyřnásobnou vraždu: Exstudent kriminologie se už na svobodu nedostane

Na doživotí do vězení dnes soud v americkém Idahu poslal Bryana Kohbergera za vraždu čtyř univerzitních studentů v roce 2022. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž třicetiletému muži soudce vyměřil čtyři po sobě jdoucí doživotní tresty bez možnosti předčasného propuštění.

Kohberger, který v minulosti studoval kriminologii a trestní právo, v listopadu 2022 v pronajatém domě poblíž kampusu ve městě Moscow na severu Idaha ubodal tři studentky a jednoho studenta ve věku 20 a 21 let. Pitva ukázala, že všichni čtyři v okamžiku útoku zřejmě spali a že každého z nich loveckým nožem bodnul několikrát.

Američan se během procesu k vraždám přiznal, což mu po dohodě s prokuraturou umožnilo vyhnout se trestu smrti.V středu dostal možnost se před vynesením rozsudku vyjádřit, ale odmítl to. Stále tak není jasné, co ho k brutálnímu činu vedlo, ani proč nechal žít další dvě spolubydlící obětí.

Případ otřásl malou farmářskou obcí s přibližně 25.000 obyvateli. Soudní proces byl z venkovské oblasti severního Idaha přesunut do hlavního města Boise poté, co obhajoba vyjádřila obavy, že v okrese, kde k činu došlo, by Kohberger nemohl být spravedlivě souzen.

Video Modelka Tamika Chesserová rozčtvrtila partnera Juliana Storyho. Jeho hlavu nenašli. - police.sa.gov.au Video se připravuje ...