Drama na roudnické střední škole: Učitel měl při tělocviku vytáhnout na žáky startovací pistoli!

Pedagog pistoli údajně použil během tělesné výchovy ve středu 24. 1. odpoledne. Na hodině bylo údajně přítomno 10-20 studentů. „Převlékali jsme se v šatně. Když jsme vyšli na chodbu, učitel tam stál a vytáhl z kapsy pistoli. Namířil na všechny a potom na strop. Šlo slyšet, jak stiskl spoušť. Pak nám řekl, že kdyby mohl, tak nás postřílí. Pistole byla černá, šly vidět komorky, byla to bubnovka,“ popsala svou traumatickou zkušenost jedna z začek v článku Litoměřického deníku.

Dalši studující, kteří byli svědky, to oznámili své třídní učitelce ve čtvrtek ráno. „Začalo šetření a ihned poté byl učitel poslán domů ze školy,“ uvedla Všetečková a podotkla, že kvůli vyšetřování incidentu ze strany policie nemůže poskytovat další informace. Pouze doplnila, že škola o tom informovala rodiče, s některými měla dnes ráno ředitelka schůzku. „Zavádíme nová bezpečnostní opatření, abychom byli ještě více bezpečná škola,“ dodala.

Policie o dalším postupu rozhodne, až zajistí všechny důkazy, řekla Kofrová. „V tuto chvíli vám zatím nemůžeme sdělit žádné bližší informace. Více informací zveřejníme, jakmile to bude možné,“ sdělila Kofrová.

S vedením školy se dnes dopoledne sešel také starosta města František Padělek (Společně pro Roudnici n. L.). ČTK řekl, že chtěl popsat situaci a zopakoval, že se dozvěděl, že vyučující nevhodným způsobem použil startovací pistoli. „Škola to má pod kontrolou,“ uzavřel. Rodiče dětí, které školu navštěvují, jsou však pochopitelně vystrašení. „Nechci to nechat jen tak plynout, stát se může cokoli. To čekají na to, až vystřílí celou školu?“ popsala své obavy jedna z matek.

Na incident upozornil Litoměřický deník, podle kterého údajně učitel zbraní dětem vyhrožoval a předstíral střelbu. „Věc rodičům asociovala nedávnou střelbu na pražské filozofické fakultě. Strach se stupňoval o víkendu, kdy se s věcí někteří žáci teprve svěřili rodičům a přes sociální sítě se začali domlouvat na stávce,“ uvedl server. Stávka se však podle zjištění serveru neuskutečnila.

Při prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy její student zabil 14 lidí a následně zastřelil i sebe.