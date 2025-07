Myši i kravská hlava: Kontroloři SZIP už zavřeli tolik podniků jako za celý loňský rok Tenhle hnus restaurace skrývaly před strávníky!

Nepředstavujte si jen asijské bistro v okresním městečku nebo dřevěný kiosek někde u vody. Mezi stravovacími podniky, které nechali letos inspektoři SZPI kvůli závažným nedostatkům uzavřít, patří i ty na lukrativních adresách v Praze. A nechutnosti, které se v nich našly, se leckdy skrývaly i za celkem fešáckou fasádou.

„K červenci 2025 se jedná o již 66 dočasně – do odstranění závad – uzavřených provozoven společného stravování ze strany inspektorů SZPI. Shodou okolností stejný počet provozoven společného stravování inspektoři uzavřeli za celý rok 2024,“ napsal Blesku Pavel Kopřiva, mluvčí inspekce. Dodal, že letos stravovací podniky tvoří kolem 70 procent inspektory všech uzavřených provozoven, loni jich bylo lehce nad čtyřicet procent.

Nové pravomoci

Jen během tohoto měsíce se na webu Potraviny na pranýři, který SZPI spravuje, objevilo 8 restaurací, 3 provozy rychlého občerstvení, 3 prodejny, 2 pivnice a 2 výrobny jídel, které bylo nutné dočasně uzavřít. Důvody pro to mohou být různé (viz Tohle vám může zavřít krám) a můžou se také pěkně sejít – například v případě country restaurace Tornádo v pražských Lipencích jich Blesk napočítal sedmnáct! Provozovateli tak nařídili část provozu až do sjednání nápravy uzavřít.

A čím si tento děsivý nárůst uzavřených podniků vysvětlit? Rezignovali snad provozovatelé na hygienické standardy? Důvodem podle Kopřivy je, že kontroloři mohou od počátku roku kontrolovat všechny druhy podniků (viz Inspekce může »nalétnout« do…). „V předchozím období to byla přibližně polovina provozoven společného stravování. Sjednocení dozoru přineslo mj. sjednocení vyžadovaného standardu a tím i sjednocení podmínek pro provozovatele a větší transparentnost pro spotřebitele,“ uzavřel mluvčí.

Našli hlavu s očima

Na kontrolory, tentokrát ze Státní veterinární inspekce (SVS), čekal nepěkný pohled v jedné uzbecké restauraci v Praze 3. V mrazácích se nacházelo více než 130 kilogramů různých druhů masa, bez jakéhokoliv označení a dokladů o původu, dalších 160 kilogramů »chuťovek« neznámého původu se pak skrývalo v ledničkách – mezi nimi hovězí hlava včetně očí. Ta přitom dle zákona musí být zlikvidována jako rizikový materiál z důvodu možného rizika šíření nemoci šílených krav. Provozovateli SVS maso zabavila, hrozí mu až 50milionová pokuta. „Uzavřít my hospodu jako takovou nemůžeme, můžeme předat podnět SZPI, pokud zjistíme nějaké další zásadní prohřešky proti hygieně,“ řekl Blesku mluvčí SVS Petr Majer.

Kolik za to?

A jaká je průměrná výše pokuty, kterou inspektoři SZPI či SVS provozovatelům napaří? „Řádově jde o desítky tisíc – můžou to být i stovky tisíc korun v případě, že je to opakované, když je to závažné a je tam vysoký počet zasažených spotřebitelů,“ řekl Blesku Kopřiva. „Není účelem ho likvidovat, ale v podstatě zjednat nebo dotlačit ho k tomu, aby se z toho poučil a zjednal do budoucna nápravu,“ dodává Petr Majer.

Mluvčí SZPI Pavel Kopřiva | archiv Blesku

Tohle vám může zavřít krám

výskyt trusu hlodavců

výskyt hmyzích škůdců

provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců

špatné hygienické podmínky na toaletách

nezajištění odtoku odpadních vod

výskyt plísní na stěnách či na stropě

výrazně zanedbaný úklid

hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu

neoddělená umyvadla na mytí rukou a pracovních pomůcek

nečistoty na stěnách, podlaze nebo stropě

nečistoty na regálech či zařízeních

poškození stěn či podlah

nevhodně skladované potraviny

kouření či zápach v prostorách provozovny

výskyt domácích nebo jiných zvířat v provozovně

velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi

prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku

koroze kovových konstrukcí (polic, regálů aj.)

riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor

Inspekce může »vletět« do…

restaurací

cukráren, kaváren a čajoven

provozoven rychlého občerstvení včetně řetězců a franšízových sítí

bufetů a kantýn

do obchodů a čerpacích stanic, nabízejí-li stravovací služby

vináren a vinoték

pivnic a výčepů

barů, heren a diskoték

stánků s občerstvením

výroben a rozvozů pokrmů

cateringu