Vše začalo na jaře. Paní Štěpánka (29) si všimla, že se jí na parapetu objevují stále nějaké žluté skvrny a čpí močí. „Říkala jsem si, kde by se tu vzala. Tak jsem tam dala kýbl. Za chvíli v něm byla nějaká zapáchající tekutina. Zjistila jsem, že je to opravdu moč, a to mě šokovalo,“ popsala.

Jedna z obyvatelek domu ho i zahlédla „Viděla jsem ho, jak z misky vylévá moč z okna,“ uvedla seniorka. Bohužel to nevyfotila.

Prý málo důkazů

Děsivé chování řešili v domě strážníci. „Na místě jsme se přesvědčili, že stížnost byla opodstatněná. Tráva pod oknem vypálená, parapet znečištěný, okolí silně zapáchající,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Hlídka tak chtěla od muže vysvětlení.

„Veškerá obvinění popřel a tvrdil, že s celou věcí nemá nic společného. Vzhledem k absenci dalších důkazů nebylo možné situaci jednoznačně uzavřít a určit pravého viníka. Záležitost jsme tak předali správnímu orgánu k dořešení pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku,“ uvedla Pužmanová.

Podivín neotevřel

Po návštěvě strážníků vzal problémový muž na pár dní zpátečku, ale protože postih nepřišel, teror následně přitvrdil. Jestliže dříve vyléval moč pouze na jednu stranu paneláku, teď si lidé stěžují, že »obhospodařuje« i druhou.

„Navíc ještě hází vajíčka z okna. Na zemi jsou vidět skořápky,“ řekla Štěpánka. Přestože byl muž doma, Blesku neotevřel.

Jak se bránit?

„Sousedské vztahy jsou to nejhorší, co může být. Obyvatelé domu mohou podat žalobu, aby se ten člověk zdržel své činnosti. Soud pak vydá rozhodnutí, aby se dotyčná osoba zdržela svého jednání. Jenže ten pán to nespíše bude dělat dál.

Jediné co tady platí je linie přestupek, finanční pokuta, exekuce. Vždy, když vylije z okna moč, přivolat strážníky, ti přestupek dají na úřad a ten udělí pokutu. Když pán nezaplatí, tak exekuce. Stále to opakovat. To je jediné, co na tyto lidi platí. Když jim sáhnete na peníze, už si to budou rozmýšlet, jestli v tom mají pokračovat,“ poradil plzeňský advokát Robert Kaše.